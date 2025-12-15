معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان از آغاز طرح نظارتی ویژه بازار شب یلدا در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه عمدهترین تخلفات در شب یلدا گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت است، گفت: مردم میتوانند از طریق سامانه ۱۲۴ شکایت خود را ارسال کنند. این گزارشها در اولین فرصت ارزیابی و به دستگاههای مربوطه ارسال میشود.
بهرام جباری در خصوص نظارت بر بازار شب یلدا اظهار کرد: همه ساله با توجه به روزهای پایانی فصل پاییز و فرا رسیدن شب یلدا، افزایش تقاضا برای برخی کالاها از جمله خشکبار، میوه، شیرینی، گل و سایر کالاهای اساسی و پرمصرف رخ میدهد.
وی افزود: در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، طرح نظارتی ویژهای با همکاری تعزیرات حکومتی، نمایندگان دادستان در شهرستانها، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بهداشت و دامپزشکی تا سوم دیماه در دستور کار بازرسان قرار دارد.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان ادامه داد: در این طرح نظارتی، رعایت سود مصوب عمده و خرده، نصب برچسب قیمت و قیمتگذاری صحیح از سوی اصناف بررسی میشود. عمدهترین تخلفات نیز گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت است که در اولین فرصت پس از احراز تخلف، پروندهها تکمیل و به شعب تعزیرات حکومتی ارسال میشود.
وی در خصوص چگونگی گزارش تخلف توسط مردم، بیان کرد: مردم میتوانند از طریق سامانه ۱۲۴ شکایت خود را ارسال کنند. این گزارشها در اولین فرصت ارزیابی و به دستگاههای مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، تشکلهای صنفی و بازرسهای صمت که با تعزیرات حکومتی گشت مشترکی برگزار کردند ارسال و شکایات پیگیری میشود.
جباری گفت: علاوه بر این، مردم میتوانند به صورت حضوری در شهرستانها به ادارات صمت (صنعت، معدن و تجارت) مراجعه کنند. در سایر نقاط که دسترسی به این ادارات وجود ندارد، نیز میتوانند از طریق سامانه ۱۲۴ گزارشهای خود را منعکس کنند تا در دستور کار بازرسان قرار بگیرد.
منبع صدا و سیما