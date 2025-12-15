باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- علی‌اکبر ورمقانی در جلسه هماهنگی برنامه‌های گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی و ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی (هفته مقاومت)، اظهار کرد: برنامه‌هایی که به این مناسبت برگزار می‌شود باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند افراد کم‌اطلاع را جذب کرده و جامعه هدف را گسترش دهد.

وی با بیان اینکه کیفیت برنامه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در برگزاری مطلوب این برنامه‌ها مسئول هستند و باید با هماهنگی و انسجام عمل کنند.

معاون استاندار کردستان مردمی‌سازی برنامه‌های هفته مقاومت را موجب افزایش تأثیرگذاری آن‌ها دانست و تصریح کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر پرسشگری دانشجویان، برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها باید به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری این ایام مورد توجه قرار گیرد.

ورمقانی با اشاره به نقش خطبه تاریخی ۲۹ خرداد مقام معظم رهبری در فروکش کردن حوادث سال ۸۸، خاطرنشان کرد: پس از آن خطبه، بخشی از معترضان ۲۵ خرداد در تجمع یوم‌الله ۹ دی همان سال حضور یافتند که نشان‌دهنده اهمیت تبیین درست و روشنگری است.

وی تأکید کرد: سخنرانان برنامه‌های هفته مقاومت باید با اشراف کامل و در راستای تبیین فرهنگ مقاومت سخن بگویند؛ به‌گونه‌ای که در موضوع شهید سلیمانی، روحیات، شخصیت، روش‌ها و منش این شهید برجسته شود و در بحث ۹ دی نیز از پرداختن به اختلافات پرهیز و بر وحدت و انسجام تأکید شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان همچنین نقش صدا و سیما، رسانه‌های حقیقی و مجازی و روابط عمومی دستگاه‌ها را در فضاسازی محیطی و اطلاع‌رسانی مؤثر برنامه‌ها مهم دانست و خواستار برگزاری برنامه‌های هفته مقاومت در تمامی شهرستان‌های استان شد.