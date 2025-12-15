شهردار منطقه ۸ از اجرای پروژه دیوار‌های صوتی و حائل در محدوده دوربرگردان غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری با هدف کاهش آلودگی صوتی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مجاور این محور پرتردد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸؛ فاطمه تنهایی با اشاره به تأثیر مستقیم تردد خودرو‌های سبک و سنگین بر افزایش آلودگی صوتی در حاشیه بزرگراه‌ها گفت: یکی از مطالبات مهم شهروندان ساکن اطراف بزرگراه شهید باقری، کاهش مزاحمت‌های صوتی ناشی از ترافیک بود که اجرای دیوار‌های صوتی و حائل در این محدوده در پاسخ به همین مطالبه انجام شده است.

وی افزود: در این پروژه، مجموعاً ۳۳۴ متر دیوار صوتی با پنل‌هایی به ارتفاع ۳ متر و عرض ۲.۱۰ متر اجرا شده که تعداد کل پنل‌های نصب‌شده به ۱۶۰ عدد می‌رسد. از این میزان، ۴۶ پنل در سال گذشته در ضلع شرقی اجرا و سایر پنل‌ها در سال جاری تکمیل شده است.

تنهایی با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری منطقه ۸ در ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی تصریح کرد: اجرای دیوار‌های صوتی و حائل در دوربرگردان غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری، علاوه بر کاهش آلودگی صوتی، نقش مؤثری در افزایش آرامش، امنیت روانی و رضایتمندی ساکنان این محدوده دارد و از جمله اقدامات اولویت‌دار منطقه در بهبود کیفیت زندگی شهری به شمار می‌رود.

