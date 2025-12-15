کمربندی ۳ کیلومتری شهید خرازی با پیشرفت ۹۵ درصدی همراه است.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ محمدحسین واحدیان شهردار شهرکرد گفت: کمربندی شهید خرازی حد فاصل میدان دفاع مقدس به سمت میدان قمر بنی هاشم(ع) به طول ۳ کیلومتر در حال احداث است.
وی افزود: اجرای این پروژه علاوه بر روان سازی ترافیک، دسترسی شهروندان به نمایشگاه بین المللی و سایر مسیرهای ارتباطی را تسهیل میکند
واحدیان اظهار کرد: اجرای این اقدامات زیربنایی، گام مهمی در تکمیل هرچه سریعتر پروژه کمربندی شهید خرازی و بهبود زیرساختهای ترافیکی و خدماتی شهرکرد بهشمار میرود.
وی ادامه داد: این پروژه ۲۰ میلیارد تومان اعتبار را به خود اختصاص داده است
واحدیان پیش بینی کرد: این مسیر تا پایان دی ماه امسال به روی خودروها باز خواهد شد.