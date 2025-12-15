باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حضور عراقچی در محل یادمان پیروزی در مینسک + فیلم

وزیر امور خارجه کشورمان طی سفر به بلاروس به کشته شدگان جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه  با حضور در محل یادمان پیروزی در مینسک با اهدای تاج گل به کشته شدگان جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد.

 

