حضور عراقچی در محل یادمان پیروزی در مینسک + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647\u00a0 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644 \u06cc\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0646\u0633\u06a9 \u0628\u0627 \u0627\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062a\u0627\u062c \u06af\u0644 \u0628\u0647 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062c\u0646\u06af \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0648\u0645 \u0627\u062f\u0627\u06cc \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n