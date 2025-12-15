رئیس قوه قضاییه گفت: هفته گذشته خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکیداتی درخصوص ورود به مبحث ارز و مسائل ارزی و نوسانات این بازار داشتیم. تاکید ما بررسی جامع در این فقره است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۴ آذر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح ابعاد مقوله مبارزه با فساد، اظهار کرد: مطالبه‌گری مردم در بحث مقابله با فساد، مطالبه‌ای درست و بحق است؛ در شرایط گرانی و تورم، چنانچه فرد یا افرادی با سوء‌استفاده از شرایط بخواهند فشار مضاعف به مردم تحمیل کنند و مرتکب فساد شوند، قطعاً باید قاطعانه و مجدانه، مورد برخورد قانونی قرار گیرند؛ لکن این برخوردِ قاطعانه و مجدانه باید عالمانه هم باشد و همه جوانب در قبال آن، مراعات شود.

برخورد سخت با مفسدلازم، اما فساد صرفا با زندانی کردن مفسد ریشه کن نمی‌شود

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: هدف ما ریشه‌کن کردن فساد است؛ فساد به صرفِ بگیر و ببند و زندان و مجازات، ریشه‌کن نمی‌شود؛ این را تجربیات گذشته نیز ثابت کرده است؛ باید ریشه‌ها، گلوگاه‌ها و زمینه‌های فساد را رفع و مسدود کرد؛ بعضاً باید رویه‌ها و ساختار‌ها را اصلاح کرد؛ باید تعارضات را رفع کرد؛ باید آگاهی‌بخشی عمومی را گسترش و بسط داد؛ باید تنبّه بیشتر داد؛ باید قانونی که تصویب می‌شود و فسادزدا و شفافیت‌افزا است را به صورت تمام و کمال اجرایی کرد؛ باید دستگاه‌های نظارتی و بخش‌های فرهنگی و تبلیغاتی و فعالان بخش خصوصی و مؤثران در ایجاد ساختار‌های شفافیت‌افزا و فسادزدا، به همگرایی و هم‌افزایی بیش از پیش نائل شوند؛ در کنار این موارد، قطعاً و یقیناً باید مرتکبین فساد را هم وفق قانون، محاکمه و مجازات کرد؛ با مجموع این تدابیر و تمهیدات است که فساد ریشه‌کن می‌شود.

رئیس عدلیه: موضوع ارز را رها نکنید

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: قوه قضاییه همچون گذشته و حتی بیش از گذشته، مبارزه عالمانه و مجدانه با فساد را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است و در برابر هر فساد و مفسدی که وفق قوانین و موازین و مقررات، فساد او ثابت و احراز شود، بدون کوچکترین اغماض و تردید و ملاحظه‌ای، خواهد ایستاد؛ لکن بار دیگر تاکید می‌کنم که این امر به تنهایی ما را در قضیه ریشه‌کن کردن فساد، به سرانجام مطلوب نمی‌رساند و لوازم و ملزومات دیگری نیز نیاز است؛ باید همه قوا، دستگاه‌ها، مردم، بخش خصوصی و ... دست در دست هم دهیم تا هدف غایی که همان ریشه‌کن کردن فساد است، حاصل شود.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به مبحث نوسانات ارزی که در جلسه گذشته نیز تاکیداتی در باب آن داشت، گفت: هفته گذشته خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکیداتی درخصوص ورود به مبحث ارز و مسائل ارزی و نوسانات این بازار داشتیم. تاکید ما بررسی جامع در این فقره است؛ باید اشکالات کار در این قضیه، مشخص و معلوم شود؛ آیا قصور است یا تقصیر؟ آیا مشکلات ارزی، ناشی از ساختار‌ها و نحوه مدیریت است یا فشار‌های دشمن؟ سازمان بازرسی بدون درنگ و بلافاصله، جلسه‌ای را با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های نظارتی، بانک مرکزی و برخی افراد مؤثر در مجلس و تعدادی از کارشناسان و صاحبنظران تشکیل داد؛ مقرر شده این جلسه بار دیگر تشکیل شود تا بررسی‌های جامع درخصوص موضوع مذکور، تکمیل شود؛ تاکید مؤکد ما نیز آن است که به هیچ وجه نباید این قضیه رها شود و ابتر بماند؛ هدف اصلی ما در این فقره، رفع مشکل است، نه صرف برپایی جلسات. باید علل و عوامل بروز و پیدایش مسائل ارزی روشن و مشخص شود؛ ضروری است اقداماتی که در این عرصه قوای سه‌گانه، بانک مرکزی، بخش خصوصی و مردم باید انجام دهند، مشخص گردد؛ در این حوزه باید کار کارشناسی دقیق و جامع صورت گیرد.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز با تاکید بر اهمیت ایجاد و گسترش نهضت علمی در عدلیه، بیان داشت: پیشرفت و توسعه بدون توجه و اهتمام نسبت به مقوله‌ی علم و ایجاد و گسترش نهضت علمی حاصل نمی‌شود؛ ما در برخی ابعاد و مقولات حقوقی و قضایی به پژوهش و تحلیل وغنای علمی بیشتر نیازمندیم؛ به پژوهشگاه قوه قضاییه، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و سایر بخش‌های ذیصلاح در دستگاه قضا دستور می‌دهم که در راستای رفع مسائل مبتلابه قوه قضاییه و در جهت تسریع و تدقیق در خدمات‌رسانی‌های حقوقی و قضایی به مردم، نهضت علمی در عدلیه را ایجاد کنید و گسترش دهید و اعتبارات و ملزومات این امر خطیر را بیش از پیش فراهم سازید.

وحدت و انسجام ملی مقطعی و تاکتیکی نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد انشقاق و اختلاف در امت اسلام و جامعه ایران اسلامی اظهار کرد: باید بسیار هوشیار باشیم؛ دشمن کاری را که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نتوانست انجام دهد می‌خواهد با روایت‌سازی‌های جعلی و فتنه‌گری، محقق کند؛ دشمن می‌خواهد اتحاد و انسجام ما را مخدوش سازد و ما را سرگرم مسائل فرعی و حاشیه‌ای و دست‌چندم کند؛ نباید ناخواسته در زمین دشمن بازی کنیم؛ دشمن گاهی حرفی را وسط می‌اندازد تا اذهان ما را درگیر سازد. باید زمان‌شناس و دشمن‌شناس باشیم؛ هر کجا وحدت و انسجام و همدلی ما بیشتر بود، توطئه‌های دشمن خنثی شده است و کار‌ها بهتر و مطلوب‌تر پیش رفته است؛ باید فقط متمرکز بر رفع مشکلات مردم باشیم، نه پرداختن به حواشی‌ای که دشمن در پشت پرده آنها قرار دارد.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه ، رئیس سازمان بازرسی کشور ، بازار ارز
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۱۹
Poland
ناشناس
۱۶:۰۳ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
شوخی نکن
۰
۲
پاسخ دادن
Poland
ناشناس
۱۶:۰۱ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
باشه رها نمیکنیم / سفت گرفتیمش
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
از اثرات مکانیسم ماشه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
صبح بخیر گذاشتین دوبهره دولت کسری بودجه رو جبران کنه بعد بیاین وسط. کسی به رییس بانک مرکزی کاری تداره؟؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
فقط شعار است
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
از بس حرفایی تکراری رو از شما شنیدیم خسته شدیم نمی‌تونید کاری کنید از مسولیتتون شانه خالی کنید کار رو بسپارید به اهلش حداقل یه گشایشی ایجاد شد
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
حاجی اگه رها نکنند که تا ثریا می‌ره.شما با ارز کاریتون نباشه اگه درست نشد.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
آقای اژه ای از بر همزمان اقتصاد کشور چه خبر از علی انصاری ها چه خبر ؟؟؟ از کوچکتر شدن سفره مردم چه خبر ؟
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
نوسانات ارز را رها نکنید
اگر رها کنید دچار نوسانات شدید میشیم



فقط حرف و شعار
نتیجه ش در تنگنا قراردادن مردم
۰
۸
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۵:۵۰ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
خیلی ساده لوح هستید . سال ۱۴۰۲ که عشقی از بورس دزدی کرده بودند ، همین جناب قاضی القضات اومد تلویزیون و گفتند حداکثر تا یک ماه دیگه به پرونده ی رانت خواران و متخلفین بورس رسیدگی و اسامی آنها اعلام خواهد شد. هنوز که هنوز هست رسیدگی نکردند . خخخخخخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
جناب آقای اژه‌ای مگر مسئله ارز و کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره مردم تا حالا در دستور کار بود که رها نکنند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
شاید هم بوده اما از نوع برعکس ش .
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
بابا بی خیال این حرفها رو شعارهای شما مسئولین چه دردی از مردم حل میکنه؟ میشه یکی توضیح بده
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
خودشون میدونند این حرفها شون الکی میگویند ما مردم هم میدونیم الکی میگویند
Poland
منصور
۱۳:۲۹ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
نوسانات ارز را رها نکنید که نشد راهکار / اگه راهکار بلدی بگو
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
چرا آنقدر دیر
چند ماهه همینطور داره می‌ره بالا چرا حالا دستور میدهید؟
لطفا مسکن ملی بهارستان اصفهان هم پیگیری کنید هفت ساله فقط دارند پول میگیرند یک واحد هم هنوز تحویل ندادند! موقع پول گرفتن وعده میدهند بعد دوباره خلف وعده... روز از نو
قرار بود دو سه ساله با دویست سیصد تومان سال ۹۸ که ثبت نام کردیم خونه دار بشیم اما...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۱۹ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
رها نکردند که وضعیت این است اگر رها کند چه بشود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
خیالت راحت سفت چسبیدن.روزی ۵ هزار میبرن بالا
۰
۲
پاسخ دادن
