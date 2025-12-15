مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: ۱۰۰ درصد جایگاه‌های CNG منطقه اهواز موفق به دریافت تأییدیه استاندارد شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پرویز ایدون اظهار داشت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، توجه به دستورالعمل‌های ایمنی و همچنین رعایت معیار‌ها و دستورالعمل‌های سازمان ملی استاندارد، همه جایگاه‌های CNG منطقه اهواز با تعامل سازنده مالکان و بهره‌برداران جایگاه‌ها و همکاری اداره کل استاندارد استان خوزستان دارای تائیدیه استاندارد شده‌اند. 

وی افزود: تأمین ایمنی و حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه از مزایای استانداردسازی جایگاه‌های CNG است که کارشناسان این شرکت و بازرسان اداره استاندارد به صورت سالیانه و روتین از این جایگاه‌ها بازدید و مالکان و بهره‌برداران نیز نسبت به رفع نواقص و موارد پرخطر اقدام می‌کنند.

به گفته ایدون؛ منطقه اهواز در حال حاضر دارای ۷۷ باب جایگاه CNG است.

