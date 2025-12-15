فرماندار اردبیل گفت:سرمایه گذاری در آموزش وپرورش و مدرسه سازی در واقعیت سرمایه گذاری برای امنیت و پیشرفت جامعه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد قلندری امروز در همایش «به ساز مدرسه بساز مدرسه» گفت: سرمایه گذاری در آموزش وپرورش و مدرسه سازی سرمایه گذاری برای پیشرفت و امنیت جامعه است.

او با اشاره به برگزاری همایش «به ساز مدرسه بساز مدرسه» در شهرستان اردبیل افزود: این اقدام فرهنگی ملی پلی برای توسعه عدالت پایدار آموزشی است.

فرماندار اردبیل گفت: خیران قهرمانان توسعه فضا‌های آموزشی هستند که با مشارکت در مدرسه سازی اقدامی ماندگار انجام می‌دهند که قابل تقدیر و قدردانی است.

قلندری با اشاره به مشارکت خوب مردم و خیران در امر مدرسه سازی در شهرستان اردبیل افزود: از خانواده‌ها و مردم شریف شهرستان تقاضا داریم همچنان در این امر خیرخواهانه مشارکت داشته باشند چرا که این مدرسه‌ها و کلاس‌های درس، امید‌ها و فردا‌های روشن کشور را رقم می‌زنند.

منبع: فرمانداری

برچسب ها: مدرسه سازی ، توسعه فضاهای آموزشی ، خیران مدرسه ساز
خبرهای مرتبط
عملیات اجرایی ۱۵۰کلاس درس در شهرستان اردبیل آغاز می‌شود
احداث سه هزار کلاس درس در استان اردبیل
آغاز عملیات اجرایی ۴۱۵ کلاس در شهرستان اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
ثبت یک فوتی ناشی از بیماری آنفلوانزا در استان اردبیل
مدرسه‌سازی سرمایه‌گذاری برای امنیت و پیشرفت جامعه است
نمایشگاه یلدای ایرانی در اردبیل گشایش یافت
گاز مشترکان پرمصرف در اردبیل قطع شد
کشف ۱۳۰۰ کیسه آرد یارانه‌ای احتکار شده در اردبیل
آغاز سرشماری زمستانه پستانداران در زیستگاه‌های اردبیل
صدور ۲۹۰ پروانه بهره‌برداری صنایع تبدیلی کشاورزی در اردبیل
هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی و سرد در استان اردبیل
برداشت ۴۷۰۰۰ تن پنبه در اردبیل