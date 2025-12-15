فرماندار اردبیل گفت:سرمایه گذاری در آموزش وپرورش و مدرسه سازی در واقعیت سرمایه گذاری برای امنیت و پیشرفت جامعه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد قلندری امروز در همایش «به ساز مدرسه بساز مدرسه» گفت: سرمایه گذاری در آموزش وپرورش و مدرسه سازی سرمایه گذاری برای پیشرفت و امنیت جامعه است.

او با اشاره به برگزاری همایش «به ساز مدرسه بساز مدرسه» در شهرستان اردبیل افزود: این اقدام فرهنگی ملی پلی برای توسعه عدالت پایدار آموزشی است.

فرماندار اردبیل گفت: خیران قهرمانان توسعه فضا‌های آموزشی هستند که با مشارکت در مدرسه سازی اقدامی ماندگار انجام می‌دهند که قابل تقدیر و قدردانی است.

قلندری با اشاره به مشارکت خوب مردم و خیران در امر مدرسه سازی در شهرستان اردبیل افزود: از خانواده‌ها و مردم شریف شهرستان تقاضا داریم همچنان در این امر خیرخواهانه مشارکت داشته باشند چرا که این مدرسه‌ها و کلاس‌های درس، امید‌ها و فردا‌های روشن کشور را رقم می‌زنند.

منبع: فرمانداری