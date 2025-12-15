باشگاه خبرنگاران جوان - ورزشی‌نویسان ایران، با تأسف و نگرانی عمیق، رخداد‌های تأسف‌بار پس از دیدار تیم‌های مس سونگون و نفت و گاز گچساران در ورزشگاه قویدل تبریز را که منجر به توهین، تهدید، ضرب‌وشتم و تعرض به حقوق حرفه‌ای دو تن از خبرنگاران ورزشی و اعضای انجمن ورزشی نویسان (آقایان اصولی و همتی خبرنگاران فوتبال ۳۶۰ و ورزش سه) شده است، به‌شدت محکوم می‌کند.

رفتار زشت، غیرقابل توجیه و دور از شأن حرفه‌ای فوتبال از سوی اعضای کادر فنی و همراهان تیم نفت و گاز گچساران، نقض آشکار حقوق قانونی خبرنگاران، خدشه به امنیت شغلی اهالی رسانه، و ضربه‌ای جدی به اصول اخلاقی ورزش کشور محسوب می‌شود. هیچ فرد یا مجموعه‌ای، تحت هیچ شرایطی، حق برخورد فیزیکی، تهدید، اجبار به حذف محتوای رسانه‌ای و تخریب ابزار کاری خبرنگاران را ندارد.

انجمن ورزشی‌نویسان ایران ضمن اعلام حمایت کامل و قاطع از خبرنگاران آسیب‌دیده، تأکید می‌کند که این پرونده را تا احقاق کامل حقوق قانونی و حرفه‌ای آنان از مجاری رسمی، حقوقی و انضباطی پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد چنین رفتار‌هایی به رویه‌ای عادی در فضای ورزش کشور تبدیل شود.

در همین راستا، این انجمن از باشگاه نفت و گاز گچساران انتظار دارد در اسرع وقت با شفافیت کامل نسبت به این اتفاق واکنش نشان داده، توضیح رسمی ارائه کند و با عذرخواهی صریح و علنی، نسبت به دلجویی از خبرنگاران آسیب‌دیده اقدام نماید. بدیهی است سکوت یا برخورد انفعالی باشگاه، مسئولیت این اتفاق تلخ را از دوش مدیران و کادر فنی آن ساقط نخواهد کرد.

انجمن ورزشی‌نویسان ایران همچنین از فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و کمیته‌های ذی‌ربط انضباطی و اخلاقی انتظار دارد با ورود جدی، سریع و قاطع به این پرونده، از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری کرده و امنیت شغلی خبرنگاران را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی فوتبال کشور تضمین کنند.

بدون تردید، احترام به رسانه، احترام به فوتبال است و هرگونه خدشه به جایگاه خبرنگاران، خدشه به اعتبار ورزش ایران خواهد بود.