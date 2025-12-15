باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

صحن حضرت فاطمه در نجف، یادگار سردار سلیمانی + فیلم

صحن حضرت فاطمه (س) در نجف؛ تلاقی هنر ایرانی و یاد یک فرمانده شهید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صحن حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها در جوار حرم مطهر علوی نجف، پس از سال‌ها تلاش بی وقفه این روز‌ها در آستانه بهره برداری قرار گرفته است.

این صحن به همت سردار شهید قاسم سلیمانی بنا نهاده شده است. 

 

مطالب مرتبط
صحن حضرت فاطمه در نجف، یادگار سردار سلیمانی + فیلم
young journalists club

فضائل حضرت زهرا (س) در کلام رهبر معظم انقلاب + فیلم

صحن حضرت فاطمه در نجف، یادگار سردار سلیمانی + فیلم
young journalists club

اجرای برج‌نگاره ویژه ولادت حضرت فاطمه‌(س) در برج آزادی + فیلم

صحن حضرت فاطمه در نجف، یادگار سردار سلیمانی + فیلم
young journalists club

جشن تکلیف ۳ هزار دانش‌آموز دختر در حرم امام علی (ع) + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
موج‌سواری اینترنشنال روی حمله مسلحانه استرالیا + فیلم
۷۷۷

موج‌سواری اینترنشنال روی حمله مسلحانه استرالیا + فیلم

۲۴ . آذر . ۱۴۰۴
حمله به یهودیان استرالیا به‌نفع چه‌کسی است؟ + فیلم
۷۱۶

حمله به یهودیان استرالیا به‌نفع چه‌کسی است؟ + فیلم

۲۴ . آذر . ۱۴۰۴
کاسبی شبکه‌های وابسته به صهیونیست ها با مرگ! + فیلم
۵۷۵

کاسبی شبکه‌های وابسته به صهیونیست ها با مرگ! + فیلم

۲۴ . آذر . ۱۴۰۴
تشدید تنش‌ها میان اروپا و آمریکا + فیلم
۴۳۸

تشدید تنش‌ها میان اروپا و آمریکا + فیلم

۲۴ . آذر . ۱۴۰۴
نقشه جدید صهیونیست‌ها برای محاصره قدس + فیلم
۳۳۰

نقشه جدید صهیونیست‌ها برای محاصره قدس + فیلم

۲۴ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
محمدجواد
۱۷:۴۹ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
حاج قاسم....حاج قاسم....حاج قاسم.
۰
۰
پاسخ دادن