شهروندخبرنگار ما فیلمی از هوای مه آلود بین الحرمین را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماه رجب یکی از پرفضیلت‌ترین ماه‌های سال است به طوری که پروردگار این ماه را در میان بهترین ماه‌ها معرفی کرده است. حالا چند روزی بیشتر به آغاز این ماه پر از خیر و برکت باقی نمانده و زائران بسیاری به سفر عتبات عالیات مشرف می‌شوند.

در این روز‌های پاییزی هوای بین الحرمین و اطراف حرم اباعبدالله الحسین (ع) مه آلود شده و جلوه بی نظیری به این منطقه بخشیده است.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - عراق

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.