امام جمعه قم ارتحال آیت الله سیدمحمدشاهچراغی امام جمعه و نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در پیامی درگذشت سلاله السادات، عالم جلیل القدر و مجاهد آیت الله سید محمد شاهچراغی رحمت الله علیه امام جمعه و نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان را تسلیت گفت.

پیام آیت الله سعیدی به شرح زیر است.

بسمه تعالی

انالله واناالیه راجعون

خبر رحلت سلاله السادات، عالم جلیل القدر و مجاهد آیت الله سید محمد شاهچراغی رحمت الله علیه امام جمعه و نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان موجب تأسف و تألم فراوان گردید.

آن بزرگوار یار دیرین حضرت امام خمینی ره و مقام معظم رهبری دام ظله العالی بود. مبازره با رژیم ستم شاهی، ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام، خدمت به مردم، حضور در فعالیت‌های اجتماعی، تهذیب نفوس، تربیت شاگردان فراوان و قبول مسئولیت‌های مختلف قضائی و… از جمله دو دوره نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و بیست سال حضور باصلابت در مقام امامت جمعه از ویژگی‌ها و خدمات آن فقید سعید می‌باشد.

اینجانب در کنار مضجع نورانی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام رحلت آن معلم اخلاق را به خانواده محترم ایشان، بویژه سردار سید محمدتقی شاهچراغی و حجت الاسلام والمسلمین حاج سید علی شاهچراغی، مردم شریف سمنان، شاگردان و دوستداران و علاقه‌مندان تسلیت گفته و از درگاه الهی برای آن عالم ربانی رحمت، مغفرت و علو درجات وبرای همه بازماندگان صبر و سلامتی و اجر جمیل طلب می‌کنم.

