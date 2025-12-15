دیده‌بان حقوق بشر تایید کرد که اسرائیل به طور غیرقانونی تجهیزات بازسازی در جنوب لبنان را منهدم و به اهداف غیرنظامی در این کشور حمله می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیده‌بان حقوق بشر امروز دوشنبه تائید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل به طور غیرقانونی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده برای بازسازی در جنوب لبنان را منهدم می‌کند.

این سازمان تاکید کرد که هیچ شواهدی مبنی بر وجود اهداف نظامی در محل‌هایی که هدف حملات رژیم تروریستی اسرائیل در جنوب لبنان قرار گرفتند، پیدا نکرده است.

پیش از این خبرگزاری صهیونیستی کان ادعا کرد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل طی چند هفته گذشته یک طرح تهاجمی گسترده علیه لبنان آماده کرده است. کان در ۳۰ نوامبر گزارش داد که رژیم تروریستی اسرائیل پیامی به لبنان فرستاده است که می‌گوید: اگر علیه حزب‌الله اقدامی نکنید، حملات خود را گسترش خواهیم داد. 

از سویی دیگر روز گذشته منابع خبری رژیم صهیونیستی گزارش داده‌اند که طرح ارتش این رژیم برای حمله‌ای چندروزه و گسترده علیه حزب‌الله در بیروت، تحت فشار مستقیم واشنگتن متوقف شده است، در حالی که ارزیابی‌های امنیتی در تل‌آویو نشان می‌دهد، توان نظامی حزب‌الله با وجود حملات اخیر همچنان دست‌نخورده باقی مانده و این جنبش مقاومتی قادر است هرگونه اقدام نظامی اسرائیل را با قدرت پاسخ دهد.

منبع: کانال تلگرامی تلویزیون العربی

برچسب ها: حمله به لبنان ، ارتش اسرائیل
طرح ارتش اسرائیل برای حمله گسترده به لبنان
تانک اسرائیلی زاهر ۱۶ ساله را زنده زنده نصف کرد
حمله اسرائیل به جنوب لبنان
