باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری امروز -دوشنبه ۲۴ آذرماه- در حاشیه همایش عدالت در کیفیت آموزشی در جمع خبرنگاران گفت: زمانی که دانشآموزان در انتهای نظام آموزشی چشمانداز مشخصی از آینده شغلی خود میبینند، انگیزه خانوادهها برای مشارکت بیشتر و حمایت از فعالیتهای مدرسهای فرزندان افزایش پیدا میکند.
وی با تشریح پروژههای در حال اجرا برای مهارت آموزی اعلام کرد: ما یک پروژه مهم و بزرگ در حوزه تحول در نظام مهارتآموزی داریم که تحت عنوان طرح «همنوا» از ابتدای مهرماه امسال آغاز شده است. در این طرح، امکانات فیزیکی وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفهای با یکدیگر به اشتراک گذاشته میشود.
میدری ادامه داد: از مهرماه امسال، حدود ۷۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفهای در کشور، هفتهای دو تا سه روز در اختیار هنرستانها قرار گرفته و این طرح خوشبختانه آغاز شده و با استقبال خوب دانشآموزان نیز مواجه بوده است.
وی با اشاره به تحولات تکمیلی این طرح اظهار داشت: این امکانات تحت عنوان مراکز هیأتامنایی و با اشکال مختلف با بخش خصوصی به اشتراک گذاشته شده است. یکی از اشکال این همکاری، مشارکت بخش خصوصی در تعیین محتوای آموزشی متناسب با نیاز بازار کار است تا آموزشها کاربردیتر و اثربخشتر شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همکاری دیگری که در دستور کار قرار دارد، استفاده از ظرفیت هنرستانها توسط سازمان آموزش فنی و حرفهای است؛ به این معنا که در زمان تعطیلی مدارس، این سازمان بتواند از فضاهای آموزشی هنرستانهای کشور استفاده کند.
میدری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه کودکان بازمانده از تحصیل خاطرنشان کرد: ما پیش از این نیز در زمینه شناسایی وضعیت خانوارهای کودکان بازمانده از تحصیل اقدام کردهایم، از وضعیت این خانوارها گزارش تهیه میکنیم و آن را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میدهیم و نهادهای حمایتی نیز کمک میکنند تا این کودکان به مدرسه بازگردند.
وی با اشاره به دغدغههای دیرینه کارشناسان آموزشی تاکید کرد: سالهاست که موضوع کیفیت آموزش، مدرسهسازی، محتوای کتابهای درسی و حتی ترکیب سنی تصمیمگیرانی که برای نسل جدید برنامهریزی میکنند، محل بحث است. عدالت آموزشی یک مفهوم صفر و یک نیست، بلکه ایدهای است که همه انسانها در طول تاریخ به دنبال آن بودهاند و باید دید در هر دوره چه وجهی از آن قابلیت تحقق دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اذعان داشت: عدالت میتواند با توجه به دیدگاههای مختلف، تعاریف متفاوتی داشته باشد و لازم است درباره آن گفتوگو صورت بگیرد، اما آنچه از نگاه رئیسجمهور اهمیت دارد این است که فقط به افزایش دسترسی اکتفا نکنیم، بلکه رویکرد اصلی، برابری باشد.
میدری ادامه داد: این نگاه برابری به این معناست که تفکیک دانشآموزان اقدام درستی نیست؛ چه تفکیک بر اساس توان اقتصادی و چه حتی بر اساس معلولیت. دانشآموزان با توانمندیهای مختلف باید کنار یکدیگر آموزش ببینند تا حس همبستگی اجتماعی شکل بگیرد.
وی اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش همواره خواهان ارتقای محتوای آموزشی بوده و نگاه ما این است که باید به مدرسه اهمیت بیشتری داد، زیرا بسیاری از مسائل اساسی جامعه در همین فضا تعیین میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شعار محلهمحوری رئیسجمهور گفت: مدرسه یکی از کانونهای اصلی محله است و اگرچه دیدگاههای موجود با وضعیت فعلی فاصله دارد، اما این مسائل در حال گفتوگو و پیگیری است. در نهایت، مهمترین مساله امروز آموزش کشور عدم تفکیک و جدا نکردن سفرههای طبقات مختلف اجتماعی در نظام آموزشی است.