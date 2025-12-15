رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که علاوه بر ۷۰ رادیودارو، تولید ۲۰ رادیوداروی دیگر را در فاز تحقیقات در دستور کار داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - «محمد اسلامی» امروز -دوشنبه ۲۴ آذرماه- در سخنانی در مراسم رونمایی از دستاورد‌های هسته‌ای در نمایشگاه بین‌المللی تهران گفت: در سازمان انرژی اتمی با عنایت ویژه رهبری نماد موفق زنده نگه داشتن چرخه خلاقیت و نوآوری است که تبدیل ایده به محصول در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود. 

وی گفت: سال ۱۴۰۲ در همین نمایشگاه اعلام کردیم پنجاه رادیودارو داریم و امروز ۷۰ رادیوداروی تولیدی داریم و ۲۰ رادیوداروی دیگر در فاز تحقیقات هستند. 

اسلامی افزود: با بیش از ۴۵ دانشگاه کشور تفاهم فعال داریم و امروز با دانشگاه سبزوار تفاهم نامه‌ای را امضا کردیم برای همکاری علمی و پژوهشی با سازمان انرژی اتمی.

