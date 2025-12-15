باشگاه خبرنگاران جوان - نرجس نیازمند، با اشاره به جایگاه ویژه بانوان در تحکیم بنیان خانواده و جامعه، گفت: مادران و بانوانی که هم‌زمان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی را بر عهده دارند، بار مضاعفی را متحمل می‌شوند و این تلاش‌ها شایسته قدردانی و حمایت عملی است.

عضو شورای شهر قم با مرور روند شکل‌گیری ساختار‌های مرتبط با زنان در دوره ششم شورای شهر قم افزود: در ابتدای این دوره، سیاست مشخص و مدونی در حوزه بانوان وجود نداشت، اما با پیگیری‌های مستمر، ابتدا کمیته بانوان و خانواده شکل گرفت و سپس زمینه ایجاد کمیسیون تخصصی بانوان و خانواده فراهم شد که این روند، بستر اجرای برنامه‌های هدفمند را مهیا کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: پس از تثبیت این ساختار، طرح‌ها و برنامه‌های متعددی در حوزه زنان و خانواده به مرحله اجرا رسید که از جمله آنها می‌توان به حمایت از جوانی جمعیت، توسعه ورزش بانوان، ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت برنامه‌های آموزشی با هدف تعالی جایگاه بانوان اشاره کرد.

نیازمند با اشاره به تعامل و هم‌افزایی بانوان عضو شورا‌های شهر در سطح کشور تصریح کرد: طی چهار سال گذشته، جلسات و نشست‌های متعددی با حضور بانوان شورا‌ها برگزار شد که نتیجه این هم‌اندیشی‌ها، صدور ابلاغیه ۱۰ آبان برای شهرداری‌ها بود که نقطه عطفی در جلب توجه مدیریت شهری به مسائل و مطالبات زنان محسوب می‌شود.

عضو شورای شهر قم با تأکید بر نقش شهرداری قم در اجرای سیاست‌های مرتبط با جوانی جمعیت، بیان کرد: در چارچوب قانون جوانی جمعیت، بسته‌های حمایتی متنوعی از جمله هدیه ازدواج و مشوق‌های فرزندآوری تعریف و اجرا شد و شهرداری قم در این زمینه در زمره مجموعه‌های پیشگام کشور قرار گرفت.

نیازمند در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم پیش‌بینی اعتبارات لازم برای پروژه‌های زیرساختی ویژه بانوان تأکید کرد و گفت: احداث بوستان جامع بانوان از مطالبات جدی زنان شهر قم است که مطالعات آن به‌صورت کامل انجام شده و انتظار می‌رود در لایحه بودجه سال آینده، اعتبار مورد نیاز برای تحقق این پروژه مهم در نظر گرفته شود.

عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: تحقق این‌گونه طرح‌ها نیازمند عزم جدی مدیریت شهری است و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی، افزایش نشاط اجتماعی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های بانوان شهر ایفا کند.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم