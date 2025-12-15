آئین رونمایی از آثار مستند و موسیقایی نیروی دریایی ارتش با حضور امیر دریادار شهرام ایرانی؛ فرمانده نیروی دریایی ارتش، برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آئین رونمایی از آثار مستند و موسیقایی نیروی دریایی ارتش ۲۳ آذر ۱۴۰۴ با حضور امیر دریادار شهرام ایرانی؛ فرمانده نیروی دریایی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی؛ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، صادق یزدانی؛ مدیر شبکه افق، حجت‌الاسلام سعید نصیر الاسلامی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نداجا، پیمان فلسفی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از هنرمندان در ستاد نداجا برگزار شد.

در این آئین، از سه مستند «عمق میدان»، «فرمانده و دریا» و «ناخدا عباس» و نماهنگ «دریاتباران وطن» رونمایی شد. همچنین عوامل برنامه تلویزیونی «۲۳۲ روز دور دنیا» مورد تقدیر قرار گرفتند.

امیردریادار شهرام ایرانی در آیین رونمایی از آثار مستند و موسیقایی نیروی دریایی ارتش که در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، ضمن قدردانی از هنرمندان و پیشکسوتان حاضر، بر نقش هنر در ماندگاری هویت و افتخارات دریایی کشور تأکید کرد. وی افزود: برای تقویت فرهنگ دریایی و اقتدار کشور، باید از ظرفیت‌های فرهنگی کشور بهره‌برداری کنیم. هنر نظامی پیشرفته در زمینه سایبری و الکترونیکی به ما این امکان را می‌دهد که با توجه به تهدیدهایی که داریم، آمادگی‌های لازم را فراهم کنیم. ما در حال آماده‌سازی تجهیزاتی هستیم که به‌طور خاص متناسب با نیازهای خودمان طراحی شده‌اند و با توکل و توسل به خداوند، در این مسیر موفق خواهیم بود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره اینکه قدرت‌های بزرگ جهانی توان نظامی خود را از طریق نمایش قدرت در دریا نشان می‌دهند، بیان کرد: برای ما نیز دریا از دیرباز یکی از نقاط قوت بوده است. برای اینکه اقتدار و توانمندی‌های فرزندان میهن‌مان در عرصه دریا را به مردم معرفی کنیم، برنامه‌های خاصی داریم که در دستور کار قرار دارد.

دریادار ایرانی با بیان اینکه تمام ظرفیت هنر از سینما و کتاب گرفته تا موسیقی و داستان‌گویی می‌تواند موثر باشد، اظهار کرد: حتی در کتب آموزشی، باید اقتدار دریایی کشور را که به برکت خون شهدا و انقلاب به‌دست آمده است، معرفی کنیم.

وی تصریح کرد: روحیه ابتکار در ایرانی‌ها از دیرباز وجود داشته است. امروز اگر کشتی سکان دارد، این سکان، ابتکار ایرانی‌هاست که به گذشته برمی‌گردد. مستنداتی نیز وجود دارد که نشان‌دهنده توانمندی‌های دریایی ایرانیان است. در تلاش هستیم که با توجه به ظرفیت‌های علمی خود، به تمدن دریایی برسیم و جوانان و نسل جدید را به سمت مشاغل دریایی، چه نظامی و چه تجاری، سوق دهیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: در زمینه هنر، نوآوری‌های جدیدی وجود دارد که می‌تواند در معرفی فرهنگ دریایی مؤثر باشد. انیمیشن و پویانمایی از جمله ابزارهایی هستند که در دستور کار ما قرار دارند. همچنین با استفاده از هوش مصنوعی، می‌توانیم تولیدات فاخر و جذابی ارائه کنیم تا جوانان ما بدانند در چه عرصه‌ای پا می‌گذارند و بتوانند آینده کشور را تضمین کنند.

دریادار ایرانی درباره جایگاه قصه‌گویی در انتقال مفاهیم عمیق، گفت: هنر روایت و قصه‌گویی از زیباترین و مؤثرترین هنرهاست و آنچه امروز به‌دست ما رسیده، حاصل تلاش ارزشمند هنرمندانی است که با دقت، تعهد و ذوق، این روایت‌ها را گردآوری و به شکلی فاخر عرضه کرده‌اند.

صادق یزدانی؛ مدیر شبکه افق در این نشست اظهار داشت: در شرایطی که رهبر معظم انقلاب بر آرایش جنگی در حوزه رسانه تأکید دارند، روایت فداکاری‌ها و مجاهدت‌های نیروهای مسلح، به‌ویژه در نیروی دریایی، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های رسانه‌ای کشور به‌شمار می‌رود.

وی افزود: تقریباً تمام رزمندگانی که روایت خود را از ناوچه پیکان و عملیات مروارید بیان کردند، شخصیت‌هایی هستند که می‌توان از زندگی و مجاهدت آن‌ها مستندهای شاخص و حتی آثار داستانی تولید کرد؛ آثاری که نه‌تنها برای نسل جنگ، بلکه برای نسل امروزِ دانش‌آموزان و دانشجویان نیز می‌تواند الگوساز باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی-سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم با تأکید بر جایگاه هنر در انتقال پیام گفت: دین نه‌تنها با هنر تعارضی ندارد، بلکه مشوق، مبلغ و حامی هنر است؛ چراکه هنر بهترین ابزار برای انتقال پیام به مخاطب به‌شمار می‌رود.

وی افزود: از منظر اسلام، هر اقدامی که با هنر آمیخته باشد یا برای همیشه ماندگار می‌شود یا دست‌کم ماندگاری طولانی‌مدت خواهد داشت. روایت هنرمندانه رخدادها و پدیده‌های مهم، به اندازه خود آن رخدادها ارزشمند است.

رئیس سازمان عقیدتی-سیاسی ارتش با بیان اینکه هرکاری که همراه با هنر باشد مخاطب دارد، تصریح کرد: اقداماتی که از هنر تهی باشند، عملاً اثرگذاری و خواستاری نخواهند داشت؛ از همین رو وظیفه داریم روایت‌ها و روایتگری‌های خود را به‌صورت هنرمندانه طراحی و مهندسی کنیم تا تأثیر عمیق‌تری بر ذهن و دل مخاطبان و جامعه هدف داشته باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسنی با اشاره به برگزاری این آیین در نیروی دریایی ارتش اظهار کرد: این گردهمایی هنرمندانه که امروز در نیروی دریایی تعیین‌کننده و حیاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته، در مسیر تولید حقیقتی فاخر و ماندگار گام برداشته است.

وی با تقدیر از هنرمندان حاضر در این پروژه‌ها گفت: هنرمندان عزیز با ورود عاشقانه به این عرصه، بخشی از دین خود را به نیروی دریایی مقتدر ارتش جمهوری اسلامی ایران ادا کردند و بی‌تردید هرکس با این آثار آشنا شود، قدردان این تلاش‌ها خواهد بود. رئیس سازمان عقیدتی-سیاسی ارتش همچنین تأکید کرد: آثار فاخر بدون هدایت عالمانه و حمایت مؤمنانه به سرانجام مطلوب نمی‌رسند، اما خوشبختانه در این مجموعه شاهد حمایت‌های عمیق و مؤمنانه فرماندهی نیروی دریایی ارتش و هدایت‌های عالمانه اداره سیاسی این نیرو هستیم که با همراهی عاشقانه هنرمندان، به نتایج بسیار مطلوبی منجر شده است.

گفتنی است که مستند «عمق میدان»، از تولیدات گروه مستند شبکه افق و به تهیه کنندگی و کارگردانی علی شهاب الدین، نخستین مستند راه یافته به مرحله داوری نوزدهمین جشنواره حقیقت با موضوع نیروی دریایی است که در بخش «آوینی» رقابت می‌کند. «عمق میدان» به ماجرای تصمیم جسورانه گروه رزمی ۴۲۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد که در روزهای آغازین جنگ، با محوریت نیروی دریایی ارتش و پشتیبانی نیروی هوایی، اقدام به تصرف و تخریب دو سکوی نفتی مهم عراق البکر و الامیه می‌کنند، عملیاتی که با انهدام ۱۱ ناوچه از ۱۴ ناوچه دشمن، ضربه‌ای راهبردی به شریان اقتصادی و قدرت دریایی عراق وارد می‌کند. این اثر در ادامه به روایتی پر تعلیق از بازگشت ناوچه ایرانی پیکان اشاره دارد؛ جایی که پس از اصابت موشک دشمن و شهادت جمعی از نیروها، یک افسر تکاور نیروی دریایی (امیر دریادار سرنوشت) و یک غواص اسیر عراقی، ۲۶ ساعت در آب‌های خلیج فارس در شرایطی دشوار مجبور به زیست مسالمت‌آمیز برای نجات جان خود می‌شوند. در این مستند به منظور بازسازی بخشی از روایت داستان از تکنیک موشن کومیک استفاده شده است.