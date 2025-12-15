باشگاه خبرنگاران جوان، سردار سیدتیمور حسینی امروز در نشست سراسری شهرداران کلانشهر‌های کشور در گرگان با اشاره به سامانه‌های ثبت تخلفات در شهر‌ها اظهار کرد: از مجموع حدود ۳ هزار و ۳۵۰ سامانه ثبت تخلف در شهر‌های کشور، تنها کمتر از یک‌سوم آنها، یعنی ۹۶۷ سامانه، فعال و در حال ثبت رکورد هستند. در مقابل، بیش از دو هزار و ۸۰ سامانه کاملاً غیرفعال بوده و هیچ تخلفی را ثبت نمی‌کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر کسری شدید تجهیزات، هشدار داد: حتی در صورتی که تمامی سامانه‌های فعلی به طور کامل راه‌اندازی و تنظیم شوند، کشور با کمبود حداقل ۵ هزار و ۷۴۶ دستگاه دیگر نیز روبه‌رو خواهد بود.

وی وضعیت پایتخت را نمادی از این چالش دانست و گفت: تعداد دوربین‌های فعال ثبت تخلف در تهران از حدود یک هزار و ۵۰۰ دستگاه به کمتر از ۵۰ دستگاه کاهش یافته که این روند بسیار هشداردهنده است.

حسینی در ادامه سه عامل عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه را از دلایل اصلی بروز تصادفات درون‌شهری برشمرد و گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در کلان‌شهر‌هایی مانند اصفهان، مشهد و شیراز، میانگین سرعت وسایل نقلیه اغلب از حد مجاز فراتر می‌رود. علاوه بر این، تهران، اصفهان و مشهد بیشترین موارد تخلفات خطرناکی مانند حرکت خلاف جهت و عبور از محل‌های ممنوع را به خود اختصاص داده‌اند.

وی حل مؤثر این مشکلات را در گرو مدیریت سرعت از طریق توسعه و نصب سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف دانست و اضافه کرد: در تصادفات مرتبط با عابران پیاده، شهر‌های اردبیل، اهواز، کرج، کرمانشاه، خرم‌آباد، یاسوج، ایلام و گرگان سهمی بالاتر از میانگین کشوری دارند. در تصادفات منجر به واژگونی نیز جزیره کیش، سمنان، بیرجند و بندرعباس و در سوانح موتورسیکلت، مشهد، سنندج، قم و گرگان در صدر قرار دارند.

رئیس پلیس راهور بر نقش محوری و تربیتی شهر‌ها در نهادینه کردن فرهنگ صحیح ترافیک تأکید کرد و هشدار داد: اگر نظم و مقررات در ترافیک شهری به درستی اجرا نشود، رانندگان با همان بی‌قاعدگی به جاده‌ها می‌روند و این مسئله عامل اصلی شدت بالای تلفات در محور‌های برون‌شهری است.

وی با اشاره به آمار تلفات جاده‌ای یادآور شد: با وجودی که تنها ۳۰ درصد از کل تصادفات در جاده‌ها رخ می‌دهد، سهم جان‌باختگان و مجروحان این محور‌ها به ۷۰ درصد می‌رسد.

حسینی از انعقاد تفاهم‌نامه ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط برخی شهرداری‌ها قدردانی کرد و از تمامی شهرداران خواست تا برای عقد این تفاهم‌نامه اقدام فوری به عمل آورند. این تفاهم‌نامه امکان خرید مستقیم تجهیزات مورد نیاز مانند دوربین‌های ثبت سرعت را از محل منابع مالی شهرداری‌ها فراهم می‌کند.

منبع: تسنیم