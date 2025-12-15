باشگاه خبرنگاران جوان - بهادر زمانی بازیگر سریال «الگوریتم» درباره نحوه پیوستنش به سریال «الگوریتم» اظهار کرد: روند پیوستنم به این گروه کاملاً عادی بود، اما انتخابم برای نقش اصلی کمی با وسواس همراه شد. ازآنجاکه شخصیت «سیاوش کیان» کاراکترمحوری داستان بود، آقای میرباقری، کارگردان و تیم تولید دقت زیادی برای رسیدن به ترکیب درست ویژگیها داشتند. چند جلسه با آقای باقری و آقای صفری تهیهکننده داشتیم تا شخصیت را دقیقتر تعریف کنیم و به جمعبندی برسیم.
زمانی افزود: از ابتدا همکاری با آقای میرباقری برایم جذاب بود، چون ایشان پیشینه قوی در کارهای هنری دارند. آقای صفری هم باسابقه چند سریال موفق، حضورشان دلیل دیگری بود که باعث شد علاقهمند شوم در این پروژه باشم.
وی با بیان اینکه سریال «الگوریتم» برای من یکی از سختترین و درعینحال خاطرهانگیزترین پروژهها بود، گفت: فیلمبرداری حدود ۱۱ ماه طول کشید و تقریباً پنج ماه بدون تعطیلی سر کار بودیم. از پنج صبح سر صحنه میرفتم و تا شب ادامه داشت. فشار کار خیلی بالا بود؛ مخصوصاً بهخاطر میزان بالای سکانسهای اکشن.
بازیگر سریال «الگوریتم» همچنین با بیان اینکه در این پروژه رکورد تعداد سکانسها را شکستم، گفت: من در این سریال حدود ۶۷ سکانس بازی داشتم و بعضی از آنها دو تا چهار روز طول میکشید. این حجم از کار هم از نظر فیزیکی و هم روحی فشار زیادی داشت. در طول فیلمبرداری چند بار آسیب دیدم؛ یکبار در صحنه موتورسواری با موتور سنگین زمین خوردم و دست و پایم شکست، اما بهخاطر برنامه فشرده مجبور شدیم ادامه دهیم. در واقع سختی فقط برای من نبود؛ کل گروه از بازیگران تا عوامل فنی درگیر شرایط دشواری بودند.
زمانی در پاسخ به این سؤال که برای نزدیکشدن به نقش یک افسر پلیس، چه کارهایی انجام دادید، پاسخ داد: فرصت زیادی برای تمرینهای پیش از تولید نداشتم، اما سعی کردم تجربههای پیشین خودم و صحبتهایی که از بازیگران دیگر را شنیده بودم به کار بگیرم. از ابتدای تولید در محیط واقعی پلیس کار کردیم؛ یعنی ما دکور نداشتیم و واقعاً وارد بازداشتگاه و اداره آگاهی میشدیم و در کنار نیروهای واقعی فیلمبرداری میکردیم. در آن محیط، رفتار پلیسها را دیدم و نوع صحبت و برخوردشان با متهم را از نزدیک تجربه کردم.
وی افزود: آقای باقری و مشاوران نیروی انتظامی هم راهنماییهایی میکردند که چطور با مجرم سختگیر باشیم یا در چه موقعیتهایی باید خونسرد برخورد کنیم. من تلاش کردم حتی در چیزهای سادهای مثل راهرفتن یا حالت بدن، حس واقعی یک افسر را منتقل کنم. تصورم این بود که شخصیت کیان اگر در مسیر درستی رشد نکرده بود، شاید خودش به سمت خلاف میرفت، اما، چون آگاهانه راه درست را انتخاب کرده، حالا همان انرژی را در خدمت جامعه گذاشته است. این تضاد درون شخصیت سیاوش کیان برایم جذاب بود.
نمایش تصویری دقیقتر از پلیس
بازیگر سریال «الگوریتم» با بیان اینکه تلویزیون برای نمایش واقعیت پلیس محدودیتهایی دارد، گفت: ما نمیتوانیم خشونت یا سختیهای واقعی مأموریت پلیسی را همانطور که هست نشان دهیم. جامعه و رسانه هر دو محدودیتهایی دارند. ما باید بین واقعگرایی و قوانین پخش، تعادل ایجاد کنیم تا هم پلیس واقعیتر شود و هم از خطوط قرمز عبور نکنیم. هدف ما این بود که تصویر دقیقتری از پلیس نمایش دهیم، نه صرفاً یک قهرمان کلیشهای یا کاریکاتوری.
زمانی همچنین در پاسخ به این سؤال که به نظرتان «الگوریتم» در تصویر پلیس در تلویزیون چه دستاوردی داشته است، گفت: اسم سریال شاید کنایهآمیز باشد، چون در واقع تلاش کرد تا فرمول جدیدی برای روایت پلیسی ارائه بدهد. ما دنبال این نبودیم که پلیس را قهرمان مطلق نشان دهیم، اما درعینحال توانستیم شخصیتی خلق کنیم که مردم به او علاقهمند شدند. حتی باوجود ضعفها و محدودیتها، بازخورد مثبت مردم نشان داد که سریال اثر خودش را گذاشته است.
وی افزود: معمولاً سریالهای پلیسی یک پرونده مشخص را دنبال میکنند و قصه در پایان با دستگیری چند متهم تمام میشود، اما در «الگوریتم» دهها پرونده کوچک و بزرگ مطرح شد؛ پروندههایی که مردم در زندگی واقعی با مشابهشان روبهرو شدهاند. وقتی این مجرمها مجازات میشدند، حس رضایتی در بین مخاطبان ایجاد میشد؛ شاید نوعی عقدهگشایی اجتماعی.
بازیگر سریال «الگوریتم» با بیان اینکه مردم با مجازات مجرمها احساس همدلی و همراهی دارند، گفت: این موضوع را در فضای مجازی کاملاً دیدم. نزدیک به ۹۵ درصد پیامهایی که برایم میآمد، از جنس همراهی و هیجان بود. برای من این یعنی مردم درگیر قصه شدهاند و با کاراکترها زندگی میکنند. این همراهی مخاطب، باوجود همه ضعفهایی که سریال دارد، برایم ارزشمند و خوشایند است.
تفاوت سریال پلیسی با آثار اجتماعی و خانوادگی
زمانی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه بازخورد مردم از سریال را چطور دیدید، گفت: بازخوردها تا اینجا خوب بوده، مخصوصاً از جانب کسانی که ژانر پلیسی را دنبال میکنند. البته سریال پلیسی از نظر روایت و لحن با آثار اجتماعی یا خانوادگی متفاوت است، بنابراین جذب مخاطب خاص خودش را دارد. من همیشه منتظرم مردم نظر واقعیشان را بگویند، چون این بازخورد برای ادامه کار خیلی مهم است. یکی از دیالوگهای سریال این است: «چرا باید پلیس برای مردم ترسناک باشد؟» خود من هم همین دغدغه را دارم و امیدوارم این سریال بتواند پلیس را به مردم نزدیکتر کند.
وی تأکید کرد: در طول ساخت سریال، هدف ما این نبود که صرفاً چهرهای زیبا و بینقص از پلیس نشان دهیم. برعکس، تمام تلاشمان بر واقعگرایی متمرکز بود. جالب است که برخلاف نیت اولیه، نتیجه این شد که یکی از محبوبترین پلیسهای تلویزیون در سالهای اخیر خلق شد. شاید، چون مردم صداقت و سادگی رفتار او را حس کردند.
بازیگر سریال «الگوریتم» در پایان تأکید کرد: من هیچوقت ادعا نمیکنم «الگوریتم» کار بینقصی بود. قطعاً ضعفهایی داشت و باید در آینده قویتر عمل کنیم. اما بازخورد مردم نشان داد که این مسیر، مسیر درستی است و ما توانستهایم پلیسی بسازیم که مردم دوستش دارند و با او احساس نزدیکی میکنند. همین برای من کافی است.
گفتنی است، سریال «الگوریتم» بهکارگردانی بیژن میرباقری و با حضور بازیگرانی از جمله محسن قصابیان، بهادر زمانی، امیرعلی دانایی، مهدی زمینپرداز، بهار قاسمی، علیرضا رئیسی و سولماز غنی هر شب از شبکه ۳ سیما روی آنتن میرود.