شهروندخبرنگار ما به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن فیلمی از برگزاری همایش بزرگ بانوان مثل زهرا (س)، استوار در شهرستان آران و بیدگل را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن همایش بزرگ بانوان «مثلِ زهرا (س) استوار»، در مصلی نماز جمعه شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان برگزار شد. این مراسم با سخنرانی فرزند شهید اقتدار سردار سلامی؛ رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته زن و مقام مادر و جمعی از مسئولان و خانواده معظم شهدا برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

