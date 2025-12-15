رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طی هشت ماه نخست سال جاری ۶۰۰ هزار و ۴۷۰ سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ تبدیل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن بابایی در نشست شورای عالی قضایی گفت: در هشت ماه نخست سال جاری، ۲۱۶ درصد افزایش صدور اسناد اراضی موات و ۲۷ درصد افزایش وصول معوقات بانکی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌ایم.

وی افزود: طی هشت ماه نخست سال جاری ۶۰۰ هزار و ۴۷۰ سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ تبدیل شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۲ درصد رشد داشته است. میانگین زمان تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در این بازه هشت ماهه، کمتر از ۱۲ روز بوده است که ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تاکنون هفت میلیون و ۳۰۱ هزار و ۱۱۳ فقره سند صادر شده و در حال حاضر نیز سامانه موضوع ماده ۱۰، ایجاد و به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است.

برچسب ها: رئیس سازمان ثبت اسناد ، سند تک برگ
خبرهای مرتبط
سامانه ماده ۱۰ و قانون ثبت رسمی معاملات، ستون فقرات مدیریت نوین در حوزه املاک هستند
دادستان کل کشور: اطلاع‌رسانی شفاف رمز ارتقای اعتماد عمومی است
سامانه ماده ۱۰ قانون الزام، زیر ذره‌بین نظارت و بازرسی جدی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران قانونی است
۲۰۱ عملیات امدادونجات هلال احمر در ۷۲ ساعت گذشته
آغاز نام‌نویسی در کاروان‌های عتبات عالیات ویژه اعزام در ماه رجب
آماده‌ایم تهران را به هاب همکاری اقتصادی ایران و بلاروس تبدیل کنیم
اثرگذاری طرح «من شهردارم» به دلیل نقش برجسته شهروندان در آن است
آخرین اخبار
آماده‌ایم تهران را به هاب همکاری اقتصادی ایران و بلاروس تبدیل کنیم
اثرگذاری طرح «من شهردارم» به دلیل نقش برجسته شهروندان در آن است
۲۰۱ عملیات امدادونجات هلال احمر در ۷۲ ساعت گذشته
تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران قانونی است
آغاز نام‌نویسی در کاروان‌های عتبات عالیات ویژه اعزام در ماه رجب
آماده‌باش دستگاه‌های امدادی در پی هشدار هواشناسی
تبدیل مدارس به کانون‌های فعال برای معرفی پروژه‌های اثرگذار/ حضور ۷۰۰ شهردار مدرسه در تهران
توسعه مشاغل سبز و تقویت سرمایه‌گذاری‌های سازگار با محیط‌زیست حمایت می‌شوند
لزوم اصلاح الگوی مصرف آب در تهران
دستگیری سارق گوشی قاپ حرفه‌ای در مرکز تهران
افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک در تهران و استان‌های پرتردد
تعیین تکلیف ۲۷ هزار ردیف کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
کاهش تعداد پرونده‌های دیوان عدالت اداری طی یک سال گذشته
دستگیری سه نفر که در صدد اعمال نفوذ در یک پرونده قضایی بودند
اجرای پروژه فراهنگ در منطقه ۲
بیش از ۱۰۸۰ کیلومتر از معابر تهران مناسب‌سازی شده است
آزادی بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ زندانی از اسفند سال ۱۴۰۲ تاکنون
تبدیل ۶۰۰ هزار و ۴۷۰ سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ طی هشت ماه نخست امسال
آمادگی حداکثری پلیس راه و دستگاه‌های مسئول برای مقابله با پیامد‌های هشدار‌های هواشناسی
میدری: مهارت‌آموزی پیوند معیشت و مدرسه را تقویت می‌کند
میدری: عدالت آموزشی با رویکرد برابری دنبال می‌شود
دستور محسنی اژه‌ای به رئیس سازمان بازرسی: مسئله ارز و نوسانات ارزی را رها نکنید
کاهش آلودگی صوتی با اجرای دیوار‌های حائل در دوربرگردان غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری
دستگیری سارقان سابقه‌دار منازل در مهرآباد
سفر وزیر دادگستری به قطر
ایران طی ۳۰ سال آینده وارد مرحله بحرانی سالمندی می‌شود
هشدار سطح قرمز هواشناسی/ توصیه پلیس راه به پرهیز از سفر‌های غیرضروری تا پایان هفته
بیشترین مشکلات زوجین جوان چیست؟
«جوابیه پرابهام» امیرحسین ثابتی به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه درباره پرونده نگین غرب
با پدیده «جوانمرگی» در تصادفات مواجه هستیم/ بیش از ۶۰ درصد جانباختگان در سن کار قرار دارند