باشگاه خبرنگاران جوان - وجیهه نقوی، سرپرست فدراسیون ژیمناستیک، در جریان برگزاری اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری با ورزشکاران و اعضای کادر فنی این تیم دیدار کرد.
در این نشست، نقوی ضمن شنیدن دیدگاهها و دغدغههای ملیپوشان و مربیان، بر اهمیت تمرکز کامل ورزشکاران بر برنامههای تمرینی تأکید کرد و از آنها خواست با حفظ روحیه و انگیزه، تلاش خود را برای ارتقای سطح آمادگی ادامه دهند.
نقوی همچنین با اشاره به برنامههای توسعهای فدراسیون، بر حمایت همهجانبه از ملیپوشان تأکید کرد و گفت که تلاش خواهد شد امکانات و شرایط لازم برای حضور موفق آنان در رقابتهای بینالمللی فراهم شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از زحمات مربیان و کادر فنی، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و انسجام موجود، تیم ملی ژیمناستیک هنری بتواند در رویدادهای پیشرو عملکردی درخشان داشته باشد.
منبع: فدراسیون ژیمناستیک