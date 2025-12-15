سرپرست فدراسیون ژیمناستیک، در جریان برگزاری اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری با ورزشکاران و اعضای کادر فنی این تیم دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وجیهه نقوی، سرپرست فدراسیون ژیمناستیک، در جریان برگزاری اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری با ورزشکاران و اعضای کادر فنی این تیم دیدار کرد.

در این نشست، نقوی ضمن شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های ملی‌پوشان و مربیان، بر اهمیت تمرکز کامل ورزشکاران بر برنامه‌های تمرینی تأکید کرد و از آنها خواست با حفظ روحیه و انگیزه، تلاش خود را برای ارتقای سطح آمادگی ادامه دهند.

نقوی همچنین با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون، بر حمایت همه‌جانبه از ملی‌پوشان تأکید کرد و گفت که تلاش خواهد شد امکانات و شرایط لازم برای حضور موفق آنان در رقابت‌های بین‌المللی فراهم شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از زحمات مربیان و کادر فنی، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و انسجام موجود، تیم ملی ژیمناستیک هنری بتواند در رویداد‌های پیش‌رو عملکردی درخشان داشته باشد.

منبع: فدراسیون ژیمناستیک

برچسب ها: فدراسیون ژیمناستیک ، تیم ملی ژیمناستیک
خبرهای مرتبط
اسبقیان: روادید تیم ملی فوتبال از سوی وزارت خارجه دنبال می‌شود/ موضوع ژیمناستیک حقوقی است
مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک؛ نقوی سرپرست شد
اسبقیان: مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک آزاد و شفاف برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش تند پیروز قربانی به اظهارات جواد خیابانی: فوتبالیست‌ها هرچه باشند مفت‌خور نیستند!
مدافع استقلال محروم شد
ساپینتو: صحنه پنالتی نبود/ باید هرچه زودتر آماده آسیا شویم
بازیکن مورد نظر پرسپولیس به تیم مسی پیوست
واکنش سرمربی کاله به تحمیل اولین شکست به بسکتبال استقلال
برگزاری اردوی مشترک دوومیدانی و وزنه‌برداری در آینده نزدیک!
اولین شکست بسکتبال استقلال با حضور حامد حدادی/ ستاره خوش قدم نبود!
دست خالی خلیفه‌اصل در یزد؛ چادرملو به رده سوم صعود کرد
واکنش باشگاه‌های استقلال و خیبر به اتفاقات بازی امروز
سرمربی بسکتبال استقلال: خوب شد باختیم!
آخرین اخبار
بازیکن مورد نظر پرسپولیس به تیم مسی پیوست
واکنش باشگاه‌های استقلال و خیبر به اتفاقات بازی امروز
واکنش سرمربی کاله به تحمیل اولین شکست به بسکتبال استقلال
برگزاری اردوی مشترک دوومیدانی و وزنه‌برداری در آینده نزدیک!
ساپینتو: صحنه پنالتی نبود/ باید هرچه زودتر آماده آسیا شویم
واکنش تند پیروز قربانی به اظهارات جواد خیابانی: فوتبالیست‌ها هرچه باشند مفت‌خور نیستند!
سرمربی بسکتبال استقلال: خوب شد باختیم!
مدافع استقلال محروم شد
اولین شکست بسکتبال استقلال با حضور حامد حدادی/ ستاره خوش قدم نبود!
دست خالی خلیفه‌اصل در یزد؛ چادرملو به رده سوم صعود کرد
بایرن مونیخ و چالشی دوباره؛ سال برای نویر تمام شد
استقلال ۱ - ۱ خیبر/ دور شدن از صدر جدول در خرم‌آباد
آمادگی پیست اسکی توچال برای بازگشایی
عبداللهی: موفقیت تیم ملی در جام جهانی با برنامه‌ریزی، بازی تدارکاتی و اعتماد به جوانان ممکن است
دیدار ژیمناست‌های دعوت شده به اردوی تیم ملی هنری با نقوی
بیانیه انجمن ورزشی‌نویسان در محکومیت رفتار غیرحرفه‌ای کادر فنی باشگاه نفت و گاز گچساران
واکنش پارلمان مصر به حواشی دیدار ایران و مصر در جام جهانی
تشکیل شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال ایران
تراکتور امروز ورزشگاه میزبان از پرسپولیس را معرفی می‌کند
دومین خارجی استقلال هم جدا می‌شود
بازگشت بهمن نصیری به تیم ملی روئینگ نویدبخش کسب مدال در بازی‌های آسیایی ناگویاست
عامل پناهندگی برخی ورزشکاران ایرانی مشخص شد
بازگشت یک ورزشکار دیگر به ایران پس از تغییر تابعیت
اندونگ برای فسخ با استقلال محکم کاری کرد
آلاوس ۱ - ۲ رئال مادرید/ یاغیان برزیلی منجی آلونسو شدند+ فیلم
پنالتی برای پرسپولیس رخ نداد/ خطای سرلک مستحق اخراج نبود
بولونیا ۰ - ۱ یوونتوس/ بانوی پیر به مدعیان نزدیک شد+ فیلم
استقلال به دنبال طلسم‌شکنی برابر خیبر خرم آباد/ تلاش سپاهان برای بازگشت به صدر جدول
بایرن مونیخ ۲ - ۲ ماینتس/ فرار باوارایی‌ها از شکست خانگی مقابل قعرنشین+ فیلم