باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود نصرتی امروز در اجلاس سراسری شهرداران کلانشهر‌های کشور در مرکز استان گلستان از تخصیص اعتباری بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: بر این اساس، مبلغ ۱۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به خرید واگن‌های جدید و ۶ هزار میلیارد تومان به تهیه اتوبوس اختصاص یافته است.

معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به رویکرد راهبردی دولت در این حوزه تأکید کرد: برنامه‌های توسعه و تقویت ناوگان با همکاری شرکت‌های معتبر از کشور‌های روسیه و چین در حال پیشروی است و این روند همکاری به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی حمل‌ونقل عمومی را از اولویت‌های اصلی وزارت کشور دانست و بیان کرد: هدف از این سرمایه‌گذاری، بهبود دسترسی شهروندان و افزایش سطح بهره‌مندی آنان از خدمات عمومی شهری است.

نصرتی خطاب به شهرداری‌ها افزود: تحقق اهداف این برنامه کلان، نیازمند همراهی و پیگری جدی شهرداری‌های مراکز استان‌ها و کلان‌شهرهاست تا با انجام اقدامات لازم، بهره‌برداری مؤثر از این منابع و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل شهری محقق شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش برجسته شهرداری‌ها و مجموعه‌های تابعه مانند میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند را در شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی نوسانات بازار، انتظار داریم شهرداری‌ها در خط مقدم توزیع کالا‌های اساسی و ارائه مایحتاج ضروری مردم با قیمت‌های متعادل قرار گیرند. این مسئله از اولویت‌های اصلی ما محسوب می‌شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با هشدار درباره پیامد‌های اجتماعی بحران‌های انرژی اظهارکرد: تأثیر کمبود آب، برق، گاز و سوخت بر صنعت در سال گذشته آشکار شد و منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی، بیکاری و پرداخت‌های پایان کار شد. تجربه نشان می‌دهد که اولین انتخاب بسیاری از افراد پس از بیکاری، دستفروشی است. موضوع پیامد‌های اجتماعی این مسئله در شورای عالی امنیت ملی مطرح و دستورالعمل‌های ویژه‌ای برای آن ابلاغ شده است. ما مکلفیم تمهیدات لازم را برای جلوگیری از ایجاد بستر ناهنجاری‌های اجتماعی بیندیشیم.

وی با درخواست از شهرداران برای تدوین برنامه‌های عملیاتی اضافه کرد: این فرصت مناسبی است که با تعمیم رویکرد مدیریت شهری به تمامی شهرها، برنامه‌ای دقیق، منعطف و مختص هر شهر تدوین کنیم. مدیریت این شرایط، نیازمند عکس‌العمل‌های هوشمندانه و لحظه‌ای است.

نصرتی گفت: ممکن است چالش‌ها در نقطه‌ای دیگر شکل بگیرند، اما مدیریت و میزبانی این شرایط بر عهده شهرهاست. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که چارچوب‌های زندگی شهری و آرامش شهروندان کاملاً حفظ شود. این آزمونی بزرگ برای مدیریت شهری کشور است.

