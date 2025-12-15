شهروند مسلمان استرالیایی، پس از خلع سلاح یک مهاجم با دستان خالی در جریان حمله سیدنی و نجات ده‌ها یهودی در مراسم حانوکا، به قهرمان ملی تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های استرالیا گزارش دادند که احمد الاحمد، شهروند مسلمان و پدر دو فرزند، پس از آنکه توانست در جریان حمله روز یکشنبه در سیدنی با دستان خالی سلاح یکی از مهاجمان را خلع کند، به یک قهرمان ملی تبدیل شد.

تصاویر ضبط شده از محل حادثه در ساحل معروف بوندی، احمد را نشان می‌دهد که با احتیاط از پشت خودرو‌ها به مهاجم نزدیک می‌شود و از پشت به او حمله‌ور شده و با او درگیر می‌شود تا تفنگ را از دستش بگیرد و جان یهودیانی را که در حال جشن گرفتن عید حانوکا بودند، نجات دهد.

الاحمد موفق شد سلاح را از مهاجم بگیرد و آن را به سمت او نشانه رود تا او را مجبور به عقب‌نشینی و فرار کند. این صحنه توسط دوربین‌های نظارتی ضبط شده و کریس مینز، نخست‌وزیر ایالت نیو ساوت ولز، آن را «استثنایی‌ترین صحنه‌ای که در زندگی‌اش دیده» توصیف کرد.

الاحمد توسط مهاجم دومی که در پلی در همان نزدیکی موضع گرفته بود، هدف تیراندازی قرار گرفت و دو گلوله به شانه و دستش اصابت کرد و عصر یکشنبه تحت عمل جراحی اضطراری قرار گرفت.

مصطفی، پسرعموی احمد، در مصاحبه با شبکه هفت نیوز استرالیا در خارج از بیمارستان، فاش کرد که او هیچ تجربه قبلی در برخورد با سلاح نداشته و تصمیم گرفته بدون تردید برای نجات جان افراد، با وجود خطرناک بودن موقعیت، مداخله کند.

کریس مینز اقدام الاحمد را ستود و گفت: «بدون شک، امشب تعداد بسیار زیادی از مردم زنده هستند، به لطف شجاعت او»، و تأکید کرد که دخالت سریع او ده‌ها زندگی را نجات داده است.

دلاوری الاحمد از آن جهت اهمیت نمادین ویژه‌ای پیدا می‌کند که برای محافظت از یک مراسم مذهبی یهودی انجام شده و عالی‌ترین معانی همبستگی انسانی را تجسم می‌بخشد و فرضیه «یهودی‌ستیزی و دشمنی با یهودیان در میان مسلمانان» را رد می‌کند.

جنجال نتانیاهو

در همین راستا، رسانه‌ها از اظهارات پیشین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، انتقاد کردند. نتانیاهو کسی را که به یکی از عاملان حمله سیدنی حمله کرده بود، «قهرمان یهودی» توصیف کرده بود.

نتانیاهو در یک پیام ویدئویی گفته بود: «من دیدم که چگونه یک قهرمان یهودی تیرانداز را کنترل کرد و سلاح او را گرفت و جان ده‌ها نفر را نجات داد.»

بعدا طبق تایید رسانه‌های استرالیا، مشخص شد که قهرمان واقعی، شهروند مسلمان احمد الاحمد بوده است. این موضوع موج گسترده‌ای از انتقادات را علیه نتانیاهو برانگیخت؛ به دلیل تلاش او برای نسبت دادن دروغین این دلاوری به یک فرد یهودی، در حالی که یک مسلمان جان خود را برای نجات یهودیان از مرگ به خطر انداخته بود.

منبع: آر تی

برچسب ها: حمله تروریستی ، شهر سیدنی
خبرهای مرتبط
نتانیاهو: هشدار داده بودیم که حمایت از تشکیل کشور فلسطین، باعث افزایش یهودستیزی می‌شود!
روبیو حمله امروز در سیدنی را محکوم کرد
افراد مسلح ساحل بوندی احتمالاً با داعش ارتباط داشتند
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
باید یهودیدصهونیست از روی زمین نیست شود
ویهودیهای دیگر خطشان را از آنها جدا کنند مثل خاخامهای امریکا که هرروز بر علیه صهیونیست تظاهرات میکنند و حتی مورد کتک کاری قرار میگیرند
۴
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
درود به شرف الاحمد که باعث شد نقشه های اسرائیل برای بهره برداری از ماجرا به هم بخوره.
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
امنیت داریم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
درود بر اسلام
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
خدا لعنت کنه نتانیاهوی خبیث رو که جان مظلومان غزه را می گیرد.
۴
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
وَمَكَروا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيرُ الماكِرينَ﴿۵۴﴾
سوره آل عمران
۲
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
افرین دختروم
۸
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
قهرمان ملی توی جامعه پیدا میشه آفرین اینم یه شجاعت است
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
اگر اصل نفله کردن این موجودات خبیث دشمن بشریت توسط خود نتانیاهوی درنده سفاک برنامه ریزی شده بود که مظلوم نمایی کند و علیه مسلمانان ازش استفاده کند خداوند زد توی کاسه اش و با یک مسلمان دیگر این خدعه اش را نقش بر آب کرد. خدای ما در برابر مکر دشمن این طوری مکر می کند.
۸
۳۶
پاسخ دادن
