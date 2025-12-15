باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانههای استرالیا گزارش دادند که احمد الاحمد، شهروند مسلمان و پدر دو فرزند، پس از آنکه توانست در جریان حمله روز یکشنبه در سیدنی با دستان خالی سلاح یکی از مهاجمان را خلع کند، به یک قهرمان ملی تبدیل شد.
تصاویر ضبط شده از محل حادثه در ساحل معروف بوندی، احمد را نشان میدهد که با احتیاط از پشت خودروها به مهاجم نزدیک میشود و از پشت به او حملهور شده و با او درگیر میشود تا تفنگ را از دستش بگیرد و جان یهودیانی را که در حال جشن گرفتن عید حانوکا بودند، نجات دهد.
الاحمد موفق شد سلاح را از مهاجم بگیرد و آن را به سمت او نشانه رود تا او را مجبور به عقبنشینی و فرار کند. این صحنه توسط دوربینهای نظارتی ضبط شده و کریس مینز، نخستوزیر ایالت نیو ساوت ولز، آن را «استثناییترین صحنهای که در زندگیاش دیده» توصیف کرد.
الاحمد توسط مهاجم دومی که در پلی در همان نزدیکی موضع گرفته بود، هدف تیراندازی قرار گرفت و دو گلوله به شانه و دستش اصابت کرد و عصر یکشنبه تحت عمل جراحی اضطراری قرار گرفت.
مصطفی، پسرعموی احمد، در مصاحبه با شبکه هفت نیوز استرالیا در خارج از بیمارستان، فاش کرد که او هیچ تجربه قبلی در برخورد با سلاح نداشته و تصمیم گرفته بدون تردید برای نجات جان افراد، با وجود خطرناک بودن موقعیت، مداخله کند.
کریس مینز اقدام الاحمد را ستود و گفت: «بدون شک، امشب تعداد بسیار زیادی از مردم زنده هستند، به لطف شجاعت او»، و تأکید کرد که دخالت سریع او دهها زندگی را نجات داده است.
دلاوری الاحمد از آن جهت اهمیت نمادین ویژهای پیدا میکند که برای محافظت از یک مراسم مذهبی یهودی انجام شده و عالیترین معانی همبستگی انسانی را تجسم میبخشد و فرضیه «یهودیستیزی و دشمنی با یهودیان در میان مسلمانان» را رد میکند.
در همین راستا، رسانهها از اظهارات پیشین بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل، انتقاد کردند. نتانیاهو کسی را که به یکی از عاملان حمله سیدنی حمله کرده بود، «قهرمان یهودی» توصیف کرده بود.
نتانیاهو در یک پیام ویدئویی گفته بود: «من دیدم که چگونه یک قهرمان یهودی تیرانداز را کنترل کرد و سلاح او را گرفت و جان دهها نفر را نجات داد.»
بعدا طبق تایید رسانههای استرالیا، مشخص شد که قهرمان واقعی، شهروند مسلمان احمد الاحمد بوده است. این موضوع موج گستردهای از انتقادات را علیه نتانیاهو برانگیخت؛ به دلیل تلاش او برای نسبت دادن دروغین این دلاوری به یک فرد یهودی، در حالی که یک مسلمان جان خود را برای نجات یهودیان از مرگ به خطر انداخته بود.
منبع: آر تی