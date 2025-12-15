باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
باران‌، جان تازه‌ای به دریاچه ارومیه داد + فیلم

تصاویری امیدبخش از جان گرفتن دریاچه ارومیه را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش‌های اخیر موجب افزایش تراز آبی دریاچه ارومیه شده و همین موضوع، در روزهای گذشته صحنه‌هایی امیدبخش از جان‌گرفتن دوباره این پهنۀ آبی را رقم زده است.

 

