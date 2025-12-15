باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهردار تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با تشریح جزئیاتی در خصوص مناسب‌سازی فضا‌های شهری، بیان کرد: طی بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، این حوزه به یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های عمرانی اجتماعی شهرداری تهران تبدیل شده و در برخی شاخص‌ها حتی بیش از اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شده است.

وی با اشاره به آغاز دوره جدید مناسب‌سازی از ابتدای سال ۱۴۰۰ توضیح داد: با فعال‌سازی کمیته‌های مناسب‌سازی در هر ۲۲ منطقه شهر تهران، اجرای ضوابط فنی، چک‌لیست‌های نظارتی و الزامات اجرایی به تمام پروژه‌های عمرانی مناطق ابلاغ شد تا موضوع دسترس‌پذیری به‌صورت ساختاری در مدیریت شهری نهادینه شود.

محمدخانی گفت: مطابق طرح جامع مناسب‌سازی، هدف اولیه اصلاح و مناسب‌سازی ۱۰۵۰ کیلومتر از معابر شهری تعیین شده بود که طی چهار سال، مجموعاً ۱۰۸۸ کیلومتر از معابر تهران مناسب‌سازی شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده تحقق حدود ۱۱۰ درصدی برنامه مصوب است.

وی افزود: در این مدت، بیش از ۱۰۱۹ معبر شهری در مناطق مختلف تهران تحت عملیات مناسب‌سازی قرار گرفت و میانگین عملکرد سالانه مناطق به حدود ۴۹ کیلومتر رسید. به گفته سخنگوی شهردار تهران، در برخی مناطق، میزان تحقق برنامه‌ها حتی به بیش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد رسیده است.

سخنگوی شهردار تهران ادامه داد: عملیات انجام‌شده در معابر شامل اصلاح شیب طولی و عرضی پیاده‌روها، همسطح‌سازی دریچه‌ها، حذف موانع فیزیکی، اجرای کف‌پوش‌های غیرلغزنده و ایجاد نوار‌های بساوایی ویژه نابینایان بوده است.

مناسب‌سازی ۲۱۰ ساختمان عمومی در سطح شهر

محمدخانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ساختمان‌های عمومی گفت: در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، مجموعاً ۲۱۰ ساختمان عمومی در شهر تهران مناسب‌سازی شده که این تعداد شامل ۵۵ ساختمان اداری، ۹۳ سرای محله، ۲۵ مرکز فرهنگی از جمله فرهنگسرا‌ها و کتابخانه‌ها، ۱۲ کلینیک شهر سالم و همچنین ورودی بیمارستان‌ها، مدارس استثنایی، مراکز بهزیستی و کانون‌های معلولان است.

وی گفت: هدف از این اقدامات افزایش امکان دسترسی برابر شهروندان به خدمات عمومی و شهری بوده است.

سخنگوی شهردار تهران با اشاره به منابع مالی اختصاص‌یافته مطرح کرد: طی چهار سال گذشته ده‌ها هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های مناسب‌سازی فضا‌های شهری اختصاص یافته است. این اعتبارات به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با متراژ معابر، تعداد ساختمان‌ها و بوستان‌های هدف توزیع شده و برخی مناطق بین ۵ تا ۷ درصد از کل بودجه مناسب‌سازی را به خود اختصاص داده‌اند.

مناسب‌سازی بوستان‌ها در مناطق مختلف تهران

محمدخانی گفت: در حوزه فضا‌های سبز شهری، ده‌ها بوستان در مناطق مختلف شهر، از مرکز تا جنوب و غرب تهران، طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ در مراحل مختلف مناسب‌سازی قرار گرفته‌اند تا امکان استفاده ایمن و مستقل برای افراد کم‌توان جسمی و حرکتی فراهم شود.



سخنگوی شهردار تهران گفت: در بخش حمل‌ونقل عمومی نیز مناسب‌سازی ۳۹ ایستگاه اتوبوس و BRT انجام شده و وضعیت دسترس‌پذیری ایستگاه‌های مترو در چند منطقه شهر تهران در حال بررسی و تکمیل اقدامات اجرایی است. همچنین ساماندهی میادین میوه و تره‌بار نیز در دستور کار مناسب‌سازی قرار داشته است.

محمدخانی با اشاره به موانع اجرایی ادامه داد: وجود معارض در پیاده‌روها، فرسودگی بخشی از معابر شهری، نبود یکپارچگی کامل در اجرای ضوابط فنی و ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله چالش‌های این مسیر بوده است.

وی تأکید کرد: تداوم اجرای طرح «نگهداشت عمرانی ۳۶۰ درجه» می‌تواند نقش مهمی در رفع این موانع و تثبیت دستاورد‌های مناسب‌سازی ایفا کند.

سخنگوی شهردار تهران در پایان اظهار داشت: عملکرد سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این دوره یکی از پرحجم‌ترین دوره‌های اجرای طرح مناسب‌سازی در تهران بوده است؛ دوره‌ای که با عبور از اهداف مصوب، افزایش پوشش معابر و ساختمان‌های عمومی و تمرکز بر عدالت فضایی، گامی مهم در جهت تبدیل تهران به شهری دسترس‌پذیر برای همه شهروندان برداشته است.