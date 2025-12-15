باشگاه خبرنگاران جوان - شیریجیان گفت: به کلیه ثبت سفارش های زیر ۱۰۰ هزار دلار در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی ارز تخصیص داده می شود. این امر به تسهیل فرایند تأمین ارز در مرکز مبادله ارز ایران کمک و به مدیریت صف متقاضیان کمک می کند.

سخنگوی بانک مرکزی ادامه داد: تاکنون بیش از ۴۱.۷ میلیارد دلار تأمین ارز برای صنایع، حوزه کالاهای اساسی، دارو و خدمات تامین شده است.

وی افزود: در راستای تقویت اقدامات نظارتی بانک مرکزی، ۱۲ تیم بازرسی تشکیل شده است که مسئولیت رسیدگی نامحسوس به شعب مشکوک به تراکنش‌های پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا را برعهده دارند. روز گذشته نیز بصورت ناشناس به ۲۰ شعبه مراجعه شده است و پرونده های انتظامی تشکیل شده است که حتما منجر به عزل روسای شعب و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد. این فرآیند به صورت مستمر و تا اطلاع ثانوی تداوم دارد.

سخنگوی بانک مرکزی همچنین تاکید کرد که بانک مرکزی تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب‌ها اقدام خواهد شد.

منبع: بانک مرکزی