اجرای پروژه فراهنگ در منطقه ۲

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش اداره ارتباطات و امور بینالملل سازمان نوسازی شهرداری تهران، علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل این سازمان، با اشاره به آغاز پروژه فراهنگ در محدوده اسلامآباد اظهار کرد: این پروژه در محله دریا و در محدوده بلوار فرهنگ و مجاور خیابان میرملاک اجرا میشود و با هدف تأمین زیرساختهای فرهنگی و خدماتی مورد نیاز شهروندان منطقه، با تأکید بر بهرهمندی سالمندان، طراحی شده است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران توضیح داد: پروژه فراهنگ با رویکردی چندمنظوره، تلاش دارد مجموعهای جامع از خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی را در قالب یک فضای شهری پویا فراهم آورد و زمینهساز افزایش تعاملات اجتماعی، ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در محله شود.
وی افزود: مساحت عرصه این پروژه ۳۸۹۴ مترمربع و زیربنای ناخالص آن ۱۸۴۶۱ مترمربع پیشبینی شده و کاربریهای متنوعی از جمله فضاهای فرهنگی، درمانی، ورزشی و فراغتی برای آن در نظر گرفته شده است. در طراحی این مجموعه، توجه به دسترسیپذیری، ایمنی، آسایش استفادهکنندگان و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف، بهویژه سالمندان، از اولویتهای اصلی بوده است.
کمالیزاده با تأکید بر نقش اینگونه پروژهها در بازآفرینی شهری تصریح کرد: توسعه متوازن خدمات عمومی و ارتقای سرانههای شهری، از اولویتهای سازمان نوسازی شهرداری تهران است و پروژه اسلامآباد میتواند بهعنوان الگویی موفق در مسیر ایجاد فضاهای خدماتی و فرهنگی چندعملکردی در بافتهای شهری مطرح شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: در این مجموعه ۱۸۸ واحد پارکینگ پیشبینی شده است تا ضمن پاسخگویی به نیازهای مجموعه، تأثیرات ترافیکی محدوده نیز به حداقل برسد.