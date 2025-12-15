مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران از اجرای پروژه فراهنگ در منطقه ۲ پایتخت خبر داد و گفت: این پروژه با رویکرد توسعه فضا‌های فرهنگی، اجتماعی و رفاهی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل سازمان نوسازی شهرداری تهران، علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل این سازمان، با اشاره به آغاز پروژه فراهنگ در محدوده اسلام‌آباد اظهار کرد: این پروژه در محله دریا و در محدوده بلوار فرهنگ و مجاور خیابان میرملاک اجرا می‌شود و با هدف تأمین زیرساخت‌های فرهنگی و خدماتی مورد نیاز شهروندان منطقه، با تأکید بر بهره‌مندی سالمندان، طراحی شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران توضیح داد: پروژه فراهنگ با رویکردی چندمنظوره، تلاش دارد مجموعه‌ای جامع از خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی را در قالب یک فضای شهری پویا فراهم آورد و زمینه‌ساز افزایش تعاملات اجتماعی، ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در محله شود.

وی افزود: مساحت عرصه این پروژه ۳۸۹۴ مترمربع و زیربنای ناخالص آن ۱۸۴۶۱ مترمربع پیش‌بینی شده و کاربری‌های متنوعی از جمله فضا‌های فرهنگی، درمانی، ورزشی و فراغتی برای آن در نظر گرفته شده است. در طراحی این مجموعه، توجه به دسترسی‌پذیری، ایمنی، آسایش استفاده‌کنندگان و پاسخ‌گویی به نیاز‌های اقشار مختلف، به‌ویژه سالمندان، از اولویت‌های اصلی بوده است.

کمالی‌زاده با تأکید بر نقش این‌گونه پروژه‌ها در بازآفرینی شهری تصریح کرد: توسعه متوازن خدمات عمومی و ارتقای سرانه‌های شهری، از اولویت‌های سازمان نوسازی شهرداری تهران است و پروژه اسلام‌آباد می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق در مسیر ایجاد فضا‌های خدماتی و فرهنگی چندعملکردی در بافت‌های شهری مطرح شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: در این مجموعه ۱۸۸ واحد پارکینگ پیش‌بینی شده است تا ضمن پاسخ‌گویی به نیاز‌های مجموعه، تأثیرات ترافیکی محدوده نیز به حداقل برسد.

برچسب ها: نوسازی ، فراهنگ
خبرهای مرتبط
اجرای گذر پاییزی در بوستان‌های بزرگ منطقه یک با فرش برگ‌ها
معاون شهردار منطقه ۱۸ خبر داد؛
کاهش مخاطرات ترافیکی در دو معبر شاخص محلی
در قالب ۱۹۵‌امین پویش «افتخار و امید» و همزمان با هفته گرامیداشت مقام زن؛
سومین مرکز کوثر ویژه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در منطقه ۸ افتتاح شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران قانونی است
۲۰۱ عملیات امدادونجات هلال احمر در ۷۲ ساعت گذشته
آغاز نام‌نویسی در کاروان‌های عتبات عالیات ویژه اعزام در ماه رجب
آماده‌ایم تهران را به هاب همکاری اقتصادی ایران و بلاروس تبدیل کنیم
اثرگذاری طرح «من شهردارم» به دلیل نقش برجسته شهروندان در آن است
آخرین اخبار
آماده‌ایم تهران را به هاب همکاری اقتصادی ایران و بلاروس تبدیل کنیم
اثرگذاری طرح «من شهردارم» به دلیل نقش برجسته شهروندان در آن است
۲۰۱ عملیات امدادونجات هلال احمر در ۷۲ ساعت گذشته
تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران قانونی است
آغاز نام‌نویسی در کاروان‌های عتبات عالیات ویژه اعزام در ماه رجب
آماده‌باش دستگاه‌های امدادی در پی هشدار هواشناسی
تبدیل مدارس به کانون‌های فعال برای معرفی پروژه‌های اثرگذار/ حضور ۷۰۰ شهردار مدرسه در تهران
توسعه مشاغل سبز و تقویت سرمایه‌گذاری‌های سازگار با محیط‌زیست حمایت می‌شوند
لزوم اصلاح الگوی مصرف آب در تهران
دستگیری سارق گوشی قاپ حرفه‌ای در مرکز تهران
افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک در تهران و استان‌های پرتردد
تعیین تکلیف ۲۷ هزار ردیف کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
کاهش تعداد پرونده‌های دیوان عدالت اداری طی یک سال گذشته
دستگیری سه نفر که در صدد اعمال نفوذ در یک پرونده قضایی بودند
اجرای پروژه فراهنگ در منطقه ۲
بیش از ۱۰۸۰ کیلومتر از معابر تهران مناسب‌سازی شده است
آزادی بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ زندانی از اسفند سال ۱۴۰۲ تاکنون
تبدیل ۶۰۰ هزار و ۴۷۰ سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ طی هشت ماه نخست امسال
آمادگی حداکثری پلیس راه و دستگاه‌های مسئول برای مقابله با پیامد‌های هشدار‌های هواشناسی
میدری: مهارت‌آموزی پیوند معیشت و مدرسه را تقویت می‌کند
میدری: عدالت آموزشی با رویکرد برابری دنبال می‌شود
دستور محسنی اژه‌ای به رئیس سازمان بازرسی: مسئله ارز و نوسانات ارزی را رها نکنید
کاهش آلودگی صوتی با اجرای دیوار‌های حائل در دوربرگردان غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری
دستگیری سارقان سابقه‌دار منازل در مهرآباد
سفر وزیر دادگستری به قطر
ایران طی ۳۰ سال آینده وارد مرحله بحرانی سالمندی می‌شود
هشدار سطح قرمز هواشناسی/ توصیه پلیس راه به پرهیز از سفر‌های غیرضروری تا پایان هفته
بیشترین مشکلات زوجین جوان چیست؟
«جوابیه پرابهام» امیرحسین ثابتی به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه درباره پرونده نگین غرب
با پدیده «جوانمرگی» در تصادفات مواجه هستیم/ بیش از ۶۰ درصد جانباختگان در سن کار قرار دارند