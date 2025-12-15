باشگاه خبرنگاران جوان، اسکندر مومنی روز دوشنبه در همایش شهرداران مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها به میزبانی گرگان اظهار کرد: این انتخابات تنها و مجزا از دیگر انتخابات برگزار می‌شود، بنابراین نیاز به تلاش برای افزایش مشارکت دارد که یکی از روش‌های ترغیب بیشتر مردم برای حضور در پای صندوق رای، خدمات مناسب، فرصت برابر و عدم دخالت در انتخابات است.

مومنی به انتخابات پیش‌رو اشاره کرد: انتخابات شوراها تمام الکترونیکی با احراز هویت، اخذ رأی و شمارش برگزار می‌شود و در تهران و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر، انتخابات تناسبی است که احزاب به نسبت آرا کرسی کسب می‌کنند.

وی نقش شهرداران را در رضایتمندی مردم، ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی بی‌بدیل خواند و گفت: شهرداری‌ها بیشترین تأثیر را در زندگی روزمره مردم و رفع مشکلات دارند و در این میان، نقش ۳۱ کلان‌شهر و مرکز استان، به دلیل تمرکز جمعیت، این نقش تعیین‌کننده‌تر است.

وزیر کشور افزود: این شهرها الگویی برای سایر شهرهای استان هستند، بنابراین اقدامات شهرداران فراتر از شهر خود تأثیرگذار است.

مومنی به ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: شرایط امسال بهتر از سال گذشته است، اما نیاز به همکاری مدیریت شهری در توسعه انرژی خورشیدی نقطه‌ای مانند پنل‌ها در مراکز خدماتی وجود دارد.

وی مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی را میراث آیندگان دانست و تأکید کرد: این انرژی‌ها می‌تواند صرف معیشت و توسعه کشور شو و در کنار آن می‌توان مشوق‌هایی مانند تخفیف در پروانه ساخت برای گسترش پنل‌های خورشیدی ارائه کرد.

وزیر کشور با اشاره به روز حمل و نقل، جابجایی شهروندان را یکی از نیازهای اصلی دانست و گفت: توسعه حمل و نقل عمومی اولویت مهمی است که بر قیمت کالاها و کیفیت زندگی تأثیر مستقیم دارد.

مومنی ادامه داد: در حال حاضر ۳۵ تا ۴۰ درصد جابجایی‌ها با حمل و نقل عمومی انجام می‌شود که باید به ۷۰ تا ۷۵ درصد برسد و شرایط به گونه‌ای باشد که شهروندان با ۲۰۰-۳۰۰ متر پیاده‌روی به سیستم ایمن و ارزان دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به برخی دستاوردهای دولت چهاردهم در بخش حمل و نقل عمومی مانند تصویب خرید ۲ هزار دستگاه اتوبوس، بهره‌برداری از ۴۳۰ کیلومتر مترو و تأمین اعتبار برای خرد هزار و ۷۷۰ واگن مترو با اعتبار ۳۰۳ میلیون ریال با دستور رییس جمهور تاکید کرد: برقی‌سازی ناوگان اتوبوس و تاکسی در اولویت قرار دارد و برای سال آینده تهیه ۶ هزار تاکسی برقی نیز پیش‌بینی شده است.

وزیر کشور بر انضباط و ایمنی تأکید کرد و گفت: بخشی از تصادفات به توسعه زیرساخت‌ها و هماهنگی بین‌دستگاهی مربوط است و طرح‌هایی مانند خودروهای پرظرفیت و سامانه‌های هوشمند می‌تواند تلفات را کاهش دهد.

مومنی همچنن در شرایط اقتصادی فعلی نقش میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرداری‌ها را در کنترل قیمت‌ها برجسته خواند و از شهرداران خواست به این حوزه توجه ویژه کنند.

وی تغییر سریع مقررات را عامل نارضایتی دانست و گفت: قوانین باید پیش‌بینی‌پذیر و برای همه یکسان باشد و علاوه بر آن، تخلفات باید پیشگیری شود و شفافیت مالی رعایت گردد.

مومنی بر پیگیری مدیریت یکپارچه شهری و ایجاد ثبات مدیریتی در شهرداری‌ها تأکید کرد و همایش را فرصتی برای گام‌های عملی در خدمت به مردم دانست.

منبع: ایرنا