رئیس دیوان عدالت اداری از کاهش قابل ملاحظه تعداد پرونده‌های دیوان عدالت اداری طی یک سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین «عابدی» در جلسه شورای عالی قضایی با بیان اینکه این دیوان، فهم دقیق قانون و اجرای صحیح آن به جای مصلحت‌اندیشی را در دستور کار دارد، اظهار کرد: در گذشته، روال کار دیوان عدالت اداری بدین شکل بود که پس از عدم اجرای رای صادره توسط مدیران دستگاه‌ها، با آنها تماس حاصل شده و درخواست می‌شد که رای را اجرا کنند ولیکن با وجود این درخواست‌ها، در برخی موارد باز هم شاهد عدم اجرای رای دیوان توسط مدیران بودیم؛ این در حالی است که طبق قانون، مدیری که رای صادره توسط دیوان عدالت اداری را اجرا نکند، مستنکف محسوب می‌شود؛ بر همین اساس، از ابتدای مهر ۱۴۰۳ تا اواخر آذرماه سال جاری، سه هزار و ۱۲۱ حکم استنکاف علیه مدیران صادر شده است؛ در همین بازه زمانی، ۷۲۸ مورد حکم انفصال موقت از خدمات دولتی و ۶۵ حکم قطعی انفصال از خدمات دولتی نیز صادر شده است؛ ثمره این اقدام، کاهش قابل ملاحظه تعداد پرونده‌های دیوان عدالت اداری طی یک سال گذشته بوده است.

‌وی گفت: طی این بازه زمانی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بنادر و دریانوری، فراجا و دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه‌های اجرایی بودند که بیشترین فراوانی پرونده را در دیوان عدالت اداری داشتند؛ همچنین موضوعات «تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران»، «پرداخت وجوه مرخصی در مناطق محروم و دورافتاده جنگی» و «اصلاح حکم کارگزینی» نیز بیشترین فراوانی موضوعی را در پرونده‌های دیوان عدالت اداری داشتند.

منبع: دیوان عدالت اداری

تبادل نظر
