رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از برگزاری جایزه جهانی امام خمینی (ره) در آذرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، امروز دوشنبه (۲۴ آذر) در تشریح جزئیات «جایزه جهانی امام خمینی(ره)» اعلام کرد: این جایزه که از سال ۱۳۹۲ تصویب شده، پس از ۱۰ سال با ثبت‌نام ۲۴ نفر و معرفی ۱۹ نفر از ۱۸ کشور جهان به مرحله اجرا رسیده است.

وی افزود: محورهای این جایزه بر اساس منظومه فکری امام خمینی(ره) در ده موضوع تعریف شده است که شامل عرفان و معنویت گرایی توحیدی، عدالت، دفاع از کرامت انسان، گفتمان تمدن نوین اسلامی، تقریب اسلامی، تعامل با ادیان، خدمت به مستضعفان، مبارزه با صهیونیسم، صلح عادلانه، سبک زندگی اسلامی و ارتقای جایگاه زنان و خانواده است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه شورای سیاست‌گذاری جایزه زیر نظر رئیس‌جمهور و با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان فعالیت می‌کند، گفت: در روز چهارشنبه از ۱۹ شخصیت علمی و فرهنگی شامل یک شخصیت اصلی و ۱۷ شخصیت قابل تقدیر، طی مراسمی تجلیل خواهد شد.

ایمانی‌پور همچنین از رونمایی چهار کتاب تخصصی در این مراسم خبر داد و توضیح داد: کتاب اول شامل گزارش نشست‌های دانشگاهی در سراسر ایران و خارج از کشور، کتاب دوم گزیده آثار رسیده به دبیرخانه، کتاب سوم چکیده پایان‌نامه‌های دکتری مرتبط با امام و کتاب چهارم با عنوان «امان منزل نخبگان» منتشر خواهد شد. این آثار به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و اسپانیایی در دسترس قرار می‌گیرند.

وی در ادامه به برنامه‌های جانبی مهمانان خارجی اشاره کرد و گفت: شرکت در نشست‌های تخصصی در تهران و مشهد با موضوع «الهیات مقاومت»، بازدید از حرم امام خمینی(ره)، دیدار با خانواده امام و برنامه‌های فرهنگی از جمله این موارد است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن گفتمان امام خمینی(ره) در جهان معاصر، بیان کرد: این جایزه قصد دارد با ایجاد شبکه نخبگانی بین‌المللی، به تولید محتوای علمی و گسترش اندیشه‌های امام در سطح جهانی کمک کند و افق‌های جدیدی در تبیین مکتب ایشان بگشاید.

منبع: ایسنا