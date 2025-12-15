وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بلاروس با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ماکسیم ریژنکوف، وزیر امور خارجه بلاروس در مینسک دیدار و گفت‌وگو کردند.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه ، وزیر امور خارجه بلاروس
