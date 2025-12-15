مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، از آماده‌باش کامل همه دستگاه‌های اجرایی استان و تعطیلی مدارس ابتدایی طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داد. هشدار قرمز هواشناسی برای گستره استان صادر شده و پیش‌بینی می‌شود از امشب بارش‌های شدید باران در استان آغاز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد حسن‌زاده با اشاره به دومین جلسه ستاد بحران استان هرمزگان، که با حضور کلیه اعضا برگزار شد، از هماهنگی‌های صورت گرفته و آمادگی کامل ستاد برای مقابله با مخاطرات ناشی از بارش شدید باران خبر داد. وی ضمن قدردانی از همکاری شهروندان و فرمانداران استان در جلسات پیشین ستاد بحران، گفت: با توجه به پیش‌بینی آبگرفتگی و ضرورت حفظ سلامت دانش‌آموزان، مدارس کلیه مقاطع تحصیلی استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل خواهد بود. فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به اختیار روسای دانشگاه‌ها خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین از ارسال پیامک‌های پیش‌آگاهی به تمامی شهروندان استان از دیروز تا امروز خبر داد و تاکید کرد که لغو مرخصی و ماموریت کلیه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با دستور استاندار محترم اجرا شده است.

حسن‌زاده از شهروندان خواست همکاری خود با مدیریت بحران را ادامه دهند و هشدارها و توصیه‌های صادره را جدی بگیرند. وی یادآور شد: هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی در حوزه مدیریت بحران از طریق صدا و سیمای مرکز خلیج فارس و روابط عمومی استانداری خواهد بود و شهروندان نباید به شایعات توجه کنند.

وی با اطمینان خاطر دادن به مردم، اعلام کرد: به لطف خداوند و با هماهنگی کامل اعضای ستاد بحران، همه دستگاه‌ها در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای برای محافظت از جان و اموال مردم انجام شده است.

هشدار سطح قرمز شماره یک هواشناسی برای چهار استان جنوبی کشور، شامل استان هرمزگان، صادر شده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که موج دوم بارندگی‌ها، از اواخر امروز از سمت غرب استان آغاز شده و طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گستره هرمزگان را در بر خواهد گرفت.

منبع:استانداری هرمزگان

برچسب ها: هواشناسی ، هرمزگان
