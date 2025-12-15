دادستان تهران اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی، دادستان تهران در نشست عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۲۷ هزار ردیف از کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، به ارزش تقریبی ۱۳۲ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ردیف کالا ۳۴ درصد و از حیث ارزش ریالی ۳ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین گفت: پس از واصل شدن گزارشی به دادستانی تهران ناظر بر مشکلات اداری و عدم امکان ترخیص قطعات وارداتی برای ساخت و تکمیل خودرو‌های ناقص و در حال تولیدِ شرکت‌های «ایران‌خودرو» و «سایپا»، جلسات متعددی با مسئولان ذیربط برگزار شد و در نهایت با صدور دستور قضایی، نسبت به ترخیص قطعات وارداتی اقدام گردید.

برچسب ها: دادستان تهران ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
خبرهای مرتبط
«جوابیه پرابهام» امیرحسین ثابتی به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه درباره پرونده نگین غرب
۱۷۸ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۳ با ورود دستگاه قضایی وصول شد
بازدید میدانی دادستان تهران از زندان‌ها؛ آزادی ۱۱۳ زندانی واجد شرایط
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران قانونی است
۲۰۱ عملیات امدادونجات هلال احمر در ۷۲ ساعت گذشته
آغاز نام‌نویسی در کاروان‌های عتبات عالیات ویژه اعزام در ماه رجب
آماده‌ایم تهران را به هاب همکاری اقتصادی ایران و بلاروس تبدیل کنیم
اثرگذاری طرح «من شهردارم» به دلیل نقش برجسته شهروندان در آن است
آخرین اخبار
آماده‌ایم تهران را به هاب همکاری اقتصادی ایران و بلاروس تبدیل کنیم
اثرگذاری طرح «من شهردارم» به دلیل نقش برجسته شهروندان در آن است
۲۰۱ عملیات امدادونجات هلال احمر در ۷۲ ساعت گذشته
تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران قانونی است
آغاز نام‌نویسی در کاروان‌های عتبات عالیات ویژه اعزام در ماه رجب
آماده‌باش دستگاه‌های امدادی در پی هشدار هواشناسی
تبدیل مدارس به کانون‌های فعال برای معرفی پروژه‌های اثرگذار/ حضور ۷۰۰ شهردار مدرسه در تهران
توسعه مشاغل سبز و تقویت سرمایه‌گذاری‌های سازگار با محیط‌زیست حمایت می‌شوند
لزوم اصلاح الگوی مصرف آب در تهران
دستگیری سارق گوشی قاپ حرفه‌ای در مرکز تهران
افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک در تهران و استان‌های پرتردد
تعیین تکلیف ۲۷ هزار ردیف کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
کاهش تعداد پرونده‌های دیوان عدالت اداری طی یک سال گذشته
دستگیری سه نفر که در صدد اعمال نفوذ در یک پرونده قضایی بودند
اجرای پروژه فراهنگ در منطقه ۲
بیش از ۱۰۸۰ کیلومتر از معابر تهران مناسب‌سازی شده است
آزادی بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ زندانی از اسفند سال ۱۴۰۲ تاکنون
تبدیل ۶۰۰ هزار و ۴۷۰ سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ طی هشت ماه نخست امسال
آمادگی حداکثری پلیس راه و دستگاه‌های مسئول برای مقابله با پیامد‌های هشدار‌های هواشناسی
میدری: مهارت‌آموزی پیوند معیشت و مدرسه را تقویت می‌کند
میدری: عدالت آموزشی با رویکرد برابری دنبال می‌شود
دستور محسنی اژه‌ای به رئیس سازمان بازرسی: مسئله ارز و نوسانات ارزی را رها نکنید
کاهش آلودگی صوتی با اجرای دیوار‌های حائل در دوربرگردان غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری
دستگیری سارقان سابقه‌دار منازل در مهرآباد
سفر وزیر دادگستری به قطر
ایران طی ۳۰ سال آینده وارد مرحله بحرانی سالمندی می‌شود
هشدار سطح قرمز هواشناسی/ توصیه پلیس راه به پرهیز از سفر‌های غیرضروری تا پایان هفته
بیشترین مشکلات زوجین جوان چیست؟
«جوابیه پرابهام» امیرحسین ثابتی به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه درباره پرونده نگین غرب
با پدیده «جوانمرگی» در تصادفات مواجه هستیم/ بیش از ۶۰ درصد جانباختگان در سن کار قرار دارند