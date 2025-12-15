باشگاه خبرنگاران جوان - «محسن حاجی‌میرزایی» امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ در حاشیه «رویداد راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی» در پاسخ به خبرنگاران گفت: دولت بر این باور است که در حوزه ارتقای سطح معلمان باید اقداماتی صورت گیرد چرا که دسترسی به مدارس خاص و ویژه تنها برای طبقات برخوردارتر (از نظر مالی) فراهم است و با توجه به اینکه بستر اصلی آموزش و پرورش در کشور ما مدارس دولتی است، باید این مدارس را هم به لحاظ نیروی انسانی و هم محتوای آموزشی اصلاح و تقویت کنیم.

وی افزود: البته ارتقای سطح نیروی انسانی و اصلاح محتوای آموزشی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت تنوع مدارس در سطح کشور دارد یا خیر؟ گفت: رویه‌هایی در طول زمان‌های طولانی مبتنی بر قوانین و مقررات شکل گرفته است و نمی‌توان به یک باره تمام این رویه‌ها را بر هم ریخت، اما رویکرد دولت پرهیز از تنوع مدارس است.