رئیس مجمع خیرین سلامت استان البرز، با واریز مرحله اول مبلغ ۲ میلیارد ریال سرپرستی و حمایت از ۲۰۰۰ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان را بر عهده گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس مجمع خیرین سلامت استان البرز گفت: با پیوستن به طرح اکرام ایتام، سرپرستی و حمایت معنوی و مادی از  ۲۰۰۰ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت این نهاد را عهده‌دار شد.

او افزود:  این اقدام خداپسندانه در راستای تقویت فرهنگ نیکوکاری، حمایت هدفمند از فرزندان یتیم و تأمین بخشی از نیازهای معیشتی، تحصیلی و فرهنگی آنان صورت گرفت و نقش مؤثری در ایجاد آرامش، امید و امنیت روانی برای این فرزندان ایفا خواهد کرد.

کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز با قدردانی از این اقدام ماندگار، بر اهمیت مشارکت خیرین، نیکوکاران و فعالان اقتصادی در حمایت از فرزندان ایتام و محسنین تأکید کرده و اعلام کرد: همراهی خیران می‌تواند زمینه‌ساز رشد، شکوفایی استعدادها و آینده‌ای روشن برای فرزندان تحت حمایت باشد.

طرح اکرام ایتام و محسنین یکی از برنامه‌های محوری کمیته امداد است که با تکیه بر مشارکت مردمی و حمایت خیرین، در جهت تأمین نیازهای اساسی و توانمندسازی فرزندان نیازمند یتیم و محسنین در سراسر کشور اجرا می‌شود. 

شهروندان نیکوکار میتوانند با ارسال عدد ۲۶ به سر شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ حمایت یک یا چند فرزند را برعهده بگیرند و در این امر خداپسندانه مشارکت نمایند.

برچسب ها: کمیته امداد ، سرپرستی کودکان
