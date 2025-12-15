باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمود خوشنشان درباره افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک با اشاره به هدفگذاری این تصمیم، گفت: این اقدام در راستای افزایش رضایتمندی مردم و تسهیل ارائه خدمات انجام شده و در چارچوب تأکیدهای فرمانده کل انتظامی کشور برای ارتقای کیفیت خدمات انتظامی و کاهش معطلی شهروندان است.
وی اظهار کرد: برنامهریزیهای لازم برای مدیریت مراجعات و ارائه خدمات مطلوب در مراکز پرتردد انجام شده و شهروندان میتوانند با اطمینان خاطر در ساعات اعلامشده به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.
سردار خوشنشان تأکید کرد: هدف از افزایش ساعت فعالیت مراکز تعویض پلاک، ارائه خدمات مطلوب و شایسته به شهروندان، تسریع در فرآیند خدماترسانی و انجام امور در کوتاهترین زمان ممکن است تا از ازدحام و اتلاف وقت مراجعان جلوگیری شود.
منبع: راهور