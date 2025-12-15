رئیس هیئت اسکی تهران از آمادگی پیست توچال برای بازگشایی و آغاز فصل جدید اسکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی ساوهشمشکی، رئیس هیئت اسکی استان تهران، با اشاره به بازدیدهای تخصصی صورتگرفته از پیست اسکی توچال گفت: در جریان بازدیدهای کارشناسی که روزهای جمعه ۲۲ آذر و شنبه ۲۳ آذر انجام شد، آمادگی کامل پیست بینالمللی اسکی توچال برای بازگشایی مورد تأیید قرار گرفت.
او با بیان اینکه شرایط برفی پیست مطلوب ارزیابی شده است، افزود: میزان و کیفیت برف موجود در پیست، شرایط مناسبی را برای فعالیت اسکیبازان فراهم کرده و از نظر فنی، پیست آمادگی لازم را دارد.
ساوهشمشکی با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردها و ایمنی در پیستهای اسکی تصریح کرد: رعایت الزامات ایمنی و استانداردهای فنی برای فعالیت پیستهای اسکی از اهمیت بالایی برخوردار است که خوشبختانه پیست بینالمللی اسکی توچال از این نظر در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
او خاطر نشان کرد: این پیست بهدلیل قرار گرفتن در یک کاسه طبیعی و عدم مجاورت با دره، از ایمنی مناسبی برخوردار است و همچنین تشکهای ایمنی در مسیرها نصب شده و مسیرهای اسکی نیز از هرگونه سنگ و موانع خطرآفرین پاکسازی شدهاند.
رئیس هیئت اسکی استان تهران در پایان تصریح کرد: در حال حاضر، منتظر هستیم مجموعه تفریحیـورزشی توچال مقدمات اجرایی بازگشایی را فراهم کند تا علاقهمندان به این رشته ورزشی بتوانند در فضایی ایمن و استاندارد از پیست استفاده کنند.