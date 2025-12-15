باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - تالابی که زمانی زیستگاه پرندگان مهاجر بود به پهنهای خشک و بی روح تبدیل شده و ریزگردهای حاصل از آن کیلومترها دورتر را تحت تاثیر قرار میدهد به گفته کارشناسان عامل اصلی خشکی صالحیه شبکه گسترده کانالهای زهکشی است که مسیر طبیعی سیلاب را قطع کرده ونمی گذارد تالاب آبگیری شود.
تالاب صالحیه یک تالاب فصلی در شهرستان نظرآباد است که بخشی از آن در استان قزوین قرار دارد.
وسعت تالاب صالحیه با احتساب باتلاقهای اطراف آن ۱۰ هزار هکتار است و آب مورد نیاز تالاب از چند رودخانه از جمله زیاران در طالقان، کردان در غربیترین قسمت صالحیه، ابهر رود و خر رود از سمت زنجان تامین میشود.
تالاب صالحیه از شمال به فرودگاه آزادی شهرستان نظرآباد و روستای صالحیه، از شرق به روستای شیخ حسن، از جنوب به قشلاق دایلر در استان البرز و از غرب به زمینهای روستای شهرآباد در استان قزوین محدود میشود.این تالاب در فصل گرما به دلیل بارش کم و نیاز کشاورزان منطقه به آب، بسیار کمآب و خشک میشود.میزان بارندگی سالانه در تالاب صالحیه به ۲۲۰ میلی متر میرسد.
از مهمترین تاثیرات زیستمحیطی تالاب صالحیه میتوان به جلوگیری از هجوم ریزگردها و نمک به شهرهای اطراف تالاب، کمک به افزایش پوشش گیاهی و زیستگاهی بزرگ برای جانوران و پرندگان مهاجر اشاره کرد.