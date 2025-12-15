باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کیانوش نظری در توضیح بیشتر گفت: در پی وقوع یک موبایل قاپی در محدوده مرکزی شهر، موضوع مورد بررسی همکارانم قرار گرفت.
وی افزود: پس از شناسایی متهم، مشخصات موتوروسوار و راکب آن به گشتیها اعلام شد.
سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: در کمترین زمان ممکن این افراد در حین سرقت شناسایی شدند و عملیات دستگیری آغاز شد.
سرهنگ نظری گفت: متهمان بدون توجه به هشدار ایست پلیس، قصد فرار داشتند که با قانون به کارگیری سلاح، متهم زمین گیر شد.
وی افزود: با بررسیهای بیشتر مشخص شد که این سارق سابقه دار است و سرقتهای مشابهی را انجام داده است.
سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد که در خیابانها اگر قصد صبحت کردن با تلفن همراه را دارند از هدفون و هندزفری استفاده کنند، همچنین زیرآورآلات نیز زیر لباس پنهان باشد.