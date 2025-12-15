مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف شهری تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصابر باغخانی‌پور در پیش‌نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و راهکار‌های مدیریت پایدار منابع آب که با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و نخبگان علمی و دانشگاهی امروز به میزبانی منطقه ۵ برگزار شد، بر ضرورت تغییر رویکردها، افزایش بهره‌وری و بررسی راهکار‌های مدیریت پایدار آب و استفاده از راهکار‌های نوین در مدیریت آب شهری تأکید کرد.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به شرایط اقلیمی کشور و کاهش منابع آب تجدیدپذیر اظهار کرد: مدیریت آب در کلان‌شهر تهران نیازمند نگاه جامع، برنامه‌ریزی بلندمدت و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها و شهروندان است.

وی با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف شهری افزود: استفاده از پساب تصفیه‌شده، توسعه فضای سبز کم‌مصرف، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و افزایش آگاهی عمومی از مهم‌ترین راهکار‌های عبور از تنش آبی در پایتخت به شمار می‌رود.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران همچنین نقش شهرداری‌ها را در مدیریت بهینه منابع آب بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: شهرداری تهران با اجرای برنامه‌های محیط زیستی، آموزش شهروندان و همکاری با نهاد‌های مرتبط، به دنبال کاهش فشار بر منابع آبی و حرکت به سمت توسعه پایدار شهری است.

باغخانی‌پور با اشاره به هدف اصلی این نشست مبنی بر پژوهش محور بودن آن بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی تاکید و خاطرنشان کرد: تحقق مدیریت پایدار آب بدون مشارکت علمی، اجتماعی و اجرایی امکان‌پذیر نیست و باید از تمامی ظرفیت‌ها در این مسیر بهره گرفت. به‌طور قطع طرح‌های نوآورانه و مبتنی بر حل مسأله می‌تواند کمک بزرگی به حل مشکل آب چه به صورت کوتاه مدت و چه بلند مدت بکند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ادامه به چند مسأله مهم و مرتبط با موضوع آب مثل تغییر اقلیم، کاشت گونه‌های گیاهی مقاوم به آب، اصلاح الگوی مصرف و آبخیزداری اشاره کرد و گفت: به منظور مدیریت بهینه مصرف آب و کاهش تنش آبی، شهرداری تهران با همکاری وزارت نیرو اجرای طرح نصب کاهنده‌های مصرف آب برای مشترکان پرمصرف و بد مصرف را در دستور کار قرار داده است. این اقدام مشترک با هدف اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت آب در بخش خانگی انجام می‌شود و نقش مؤثری در مدیریت پایدار منابع آبی پایتخت دارد.

باغخانی‌پوردر پایان اظهار کرد: نصب کاهنده‌ها به‌عنوان راهکاری کم‌هزینه و اثربخش، ضمن حفظ سطح رفاه شهروندان، می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش مصرف آب و عبور از شرایط کم‌آبی ایفا کند.

منبع: روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران

برچسب ها: الگوی مصرف آب ، شهرداری تهران
