نتایج یک تحقیق نشان داده که گرمای شدید و افزایش دما ممکن است با کاهش سرعت یادگیری و رشد اولیه کودکان خردسال مرتبط باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تغییرات اقلیمی، از جمله گرمای شدید و موجهای گرمایی مکرر، پیشازاین بهعنوان عاملی آسیبزا برای اکوسیستمها، کشاورزی و سلامت انسان شناخته شده است. اما برخی شواهد جدید نشان میدهد که افزایش دما ممکن است جنبههای کلیدی رشد و تکامل دوران اولیه کودکی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
تغییرات اقلیمی و افزایش دما با کند شدن رشد کودکان مرتبط است
این پژوهش که در مجله Journal of Child Psychology and Psychiatry منتشر شده، گزارش میدهد کودکانی که شرایط بسیار گرم را تجربه کردهاند، یعنی با میانگین دمای بیشینه بالاتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، در مقایسه با کودکانی که در همان منطقه و فصل در فضاهای خنکتر زندگی میکنند، احتمال کمتری دارد که به معیارهای پایه در زمینه سواد خواندن و مهارتهای عددی دست یابند.
«خورخه کوارتاس»، نویسنده اصلی این مطالعه و دانشیار روانشناسی کاربردی در دانشکده استاینهارت دانشگاه نیویورک، میگوید: «درحالیکه قرارگرفتن در معرض گرما با پیامدهای منفی جسمی و روانی در طول زندگی مرتبط دانسته شده، این پژوهش دیدگاه تازهای ارائه میدهد مبنی بر اینکه گرمای بیش از حد، رشد کودکان خردسال را در کشورهای مختلف بهشکل منفی تحت تأثیر قرار میدهد. از آنجایی که شرایط رشد اولیه بنیان یادگیری مادامالعمر، سلامت جسمی و روانی و رفاه کلی را شکل میدهد، این یافتهها باید پژوهشگران، سیاستگذاران و فعالان این حوزه را نسبت به نیاز فوری حفاظت از رشد کودکان در جهانِ روبه گرمشدن هوشیارتر کند.»
محققان دادههای مربوط به ۱۹٬۶۰۷ کودک سه تا چهارساله از کشورهای گامبیا، گرجستان، ماداگاسکار، مالاوی، فلسطین و سیرالئون را بررسی کردند. این کشورها به این دلیل انتخاب شدند که دادههای دقیقی درباره رشد کودک، شرایط زندگی خانوار و اقلیم ارائه میدهند و به پژوهشگران امکان میدادند میزان گرمایی را که هر کودک تجربه کرده است، برآورد کنند.
محققان دریافتند کودکانی که میانگین دمای بیشینه بالاتر از ۳۰ درجه سانتیگراد را تجربه کرده بودند، در مقایسه با کودکانی که در همان فصل و همان منطقه در معرض دماهای پایینتر از ۲۶ درجه سانتیگراد قرار داشتند، بین ۵ تا ۶٫۷ درصد کمتر احتمال داشت به معیارهای پایه سواد خواندن و مهارتهای عددی دست یابند.
