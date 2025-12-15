باشگاه خبرنگاران جوان - پژوهشگران علوم رفتاری در دانشگاه سینسیناتی، پرده از یک استراتژی هوشمندانه در میان پرندگان اجتماعی برای شکل‌دهی روابط جدید برداشتند. این تحقیق که بر روی مرغ عشق‌ها (Monk Parakeets) متمرکز بود، نشان می‌دهد این پرندگان هنگام ملاقات با غریبه‌ها، رفتار اجتماعی خود را به‌صورت تدریجی افزایش می‌دهند.

کلر اوکانل، نویسنده اصلی و دانشجوی دکتری، توضیح می‌دهد که در دنیای حیوانات نیز، تشکیل روابط نزدیک فواید زیادی (مانند کاهش استرس و افزایش موفقیت تولید مثل) دارد، اما ریسک پرخاشگری از سوی غریبه‌ها را هم به همراه دارد.

پرنده‌ها، ریسک‌پذیری را به تأخیر می‌اندازند

محققان با استفاده از تکنیک‌های آماری پیشرفته، بیش از ۱۷۹ رابطه را در این پرندگان که در یک محیط کنترل‌شده قرار گرفته بودند، تحلیل کردند. نتایج نشان داد که:

آغاز با احتیاط: پرندگان غریبه ابتدا با احتیاط بسیار بیشتری نسبت به پرندگان آشنا رفتار می‌کنند. آن‌ها به آرامی فاصله خود را کاهش می‌دهند.

افزایش تدریجی صمیمیت: پس از اینکه دو پرنده به اشتراک‌گذاری فضا با حداقل درگیری عادت کردند، رفتار خود را به تدریج به تعاملات پرریسک‌تر افزایش می‌دهند. این تعاملات شامل تماس نوک‌ها، تمیز کردن پرهای یکدیگر (Grooming) و در نهایت، به اشتراک‌گذاری غذا یا جفت‌گیری است.

این گام‌های تدریجی، در واقع مکانیزمی است برای ارزیابی سطح ایمنی و اعتماد، پیش از آنکه پرندگان وارد رفتارهایی شوند که احتمال درگیری یا آسیب فیزیکی را بالا می‌برد.

الگویی مشترک از خفاش تا پرنده

نکته قابل توجه این است که یافته‌های جدید با الگویی که در سال ۲۰۲۰ در مطالعات خفاش‌های خون‌آشام مشاهده شده بود، همخوانی دارد. خفاش‌های خون‌آشام نیز روابط خود را از رفتارهای ساده‌ای چون تمیز کردن پرهای هم آغاز کرده و با افزایش اعتماد، به رفتارهای پرریسک‌تر، مانند به اشتراک گذاشتن غذا، می‌رسند.

منبع: خبر آنلاین