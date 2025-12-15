قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۴ آذر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است: 

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
یکی بگه حالا میخوایم چیکار کنیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
دستور میدهیم قیمت ها سریعا کاهشی شود به طوری که خودرو های ایرانی بالای ۲۰۰ تومن نشن سریعععععع
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۷:۵۵ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
الهی که خدازشون نگذره که همه چی روازمردم گرفتن
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
خدا لعنت کنه مسئولین رو
منه جوان نمیتونم ماشین بخرم
فقط با افسوس باید نگاه کنم
۲
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
آخ جون چقدر صفر
۴
۲۱
پاسخ دادن
