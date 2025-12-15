باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جریان بازدید از نمایشگاه ایران ساخت (سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته) از چهار دستاورد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی رونمایی کرد.

این رونمایی‌ها شامل دو رادیوداروی تشخیص زودهنگام و درمان سرطان ملانومای متاستاتیک (سرطان پوست)، دستگاه خودکار تولید رادیوداروی درمان درد‌های استخوانی متاستاتیک و شبکه ملی آموزش هسته‌ای می‌شود.

دکتر محمدرضا عارف در جریان رونمایی از دستاورد‌های سازمان انرژی اتمی با تبریک هفته پژوهش، بیان کرد: در این نمایشگاه شاهد بخش کوچکی از تلاش‌های شبانه روزی پژوهشگران و دانشمندان کشورمان هستیم. افتخار و سرمایه اصلی ما نیروی انسانی با سواد و با انگیزه است که در هر زمینه‌ای کار کند، خوش می‌درخشند.

وی ادامه داد: در همه برنامه‌ها و راهبرد‌های پیشرفت و توسعه کشور باید از ظرفیت نیروی انسانی خود حداکثر استفاده را داشته باشیم. ما هرگاه از این سرمایه بهتر استفاده کردیم، دستاورد‌های ارزشمندی کسب کردیم و هرگاه غفلت کردیم، همچنان وابسته ماندیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان کشورمان در تراز جهانی فعال هستند، گفت: جوانان عالم، برجسته، با نشاط و با انگیزه در این شرکت‌ها حضور داشته که ما ادعای آنها را قبول داریم که کالا یا دانش فنی ایجاد می‌کنند که قابل رقابت با سایر کشور‌ها است.

دکتر عارف همچنین افزود: براساس تجربه دو دهه بعد از انقلاب اسلامی، راهبرد توسعه شرکت‌های دانش بنیان انتخاب و این ظرفیت در کشور شناخته شد. ما اکنون تعداد زیادی از دانشمندان تراز دنیا را داریم که برخی ترجیح می‌دهند گمنام فعالیت کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین خاطر نشان کرد: براساس همین ظرفیت علمی کشور بود که در سند چشم‌انداز بیست ساله، دستیابی به جایگاه اول منطقه‌ای در زمینه علم و فناوری مدنظر قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت دانش هسته‌ای، گفت: اگر از این فناوری استفاده کنیم می‌توانیم خدمات بهتری ارائه کرده و برنامه‌های پیشرفت کشور را اجرا کنیم. این راهبرد در دستور جدی سازمان انرژی اتمی قرار گرفته است هر چند این سازمان برای تولید برق تشکیل شد یعنی در دهه پنجاه شمسی تولید برق هسته‌ای به دلیل پاک بودن این انرژی و راندمان بالا در دستور کار قرار گرفت و بعد از انقلاب اسلامی هم ایجاد ۲۰ نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی دنبال شد.

دکتر عارف در ادامه افزود: سازمان انرژی اتمی خود را محدود به تولید برق نکرد و به حوزه‌های مختلف وارد شد. انرژی هسته‌ای کاربرد فراوانی در سلامت و پزشکی داشته و خوشبختانه دستاورد‌های ارزشمندی هم کسب کرده‌ایم. به گونه‌ای که بسیاری از بیمارانی که فکر می‌کنند در درمان به بن بست رسیده‌اند با رادیو داروی تولید داخل درمان شده‌اند. تاکنون ۷۰ رادیو دارو در کشور تولید شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضایعات حدود ۳۰ درصد تولید محصولات کشاورزی بیان کرد: این مقدار از ضایعات از جیب مردم هزینه می‌شود که البته پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی گام‌های بلندی برای رفع این مسئله برداشته تا شاهد کاهش ضایعات، افزایش کیفیت و قیمت مناسب محصولات کشاورزی باشیم.

دکتر عارف با بیان اینکه در زمینه فناوری‌های پیشرفته از جمله نانو، هسته‌ای، زیستی، هوش مصنوعی و آی سی تی در شرایط خوبی قرار داریم، گفت: اولویت دولت چهاردهم حرکت با شتاب بیشتر در زمینه فناوری‌های نوظهور است تا هم نیاز‌های خود را تامین کرده و هم دستاورد‌های خود را به کشور‌های منطقه که علاقمند همکاری با ما هستند ارائه کنیم.

دکتر عارف همچنین از بخش‌های مختلف نمایشگاه ایران ساخت بازدید کرد و در گفت‌و‌گو با مدیران شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه، در جریان مسائل و نیازمندی‌های آنها قرار گرفت.

سیزدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشی و تست آزمون پیشرفته (ایران ساخت) با حضور ۲۷۰ شرکت داخلی و ۹ هزار محصول از ۲۲ تا ۲۵ آذر در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

محصولات ارائه شده در این نمایشگاه‌ها شامل حوزه‌های نفت گاز و پتروشیمی، کشاورزی و محیط زیست، برق الکترونیک و نرم‌افزار، عمران و ساختمان، مکانیک، شیمی و متالوژی، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی آزمایشگاهی، تجهیزات حوزه فناوری راهبردی، مهندسی پزشکی و زیست مواد، مواد آزمایشگاهی، تجهیزات حوزه تست و آزمون صنعتی، شبیه‌ساز، تجهیزات آموزشی و ارائه‌کنندگان خدمات کالیبراسیون می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهور