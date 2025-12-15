فرمانده کل ارتش تاکید کرد: انتظار دارم در شرایط فعلی که جبهه استکبار قصد ضربه زدن به تمامیت ارضی و استقلال و نظام جمهوری اسلامی را دارد همکاری با مراکز علمی و دانش بنیان با سرعتی مضاعف تداوم یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام امیر سرلشکر امیر حاتمی به مناسبت هفته پژوهش آمده است: هفته پژوهش نماد عزم ملتی است که نبرد سرنوشت ساز خویش را در میدان تحقیق و توسعه و آزمایشگاه جست‌و‌جو می‌کند. این نبرد سربازانی می‌طلبد که سلاحشان دانش ایمان و اراد‌های خلل ناپذیر است. اراده‌ای که تحریم‌ها و محدودیت‌ها را به فرصتی برای خودباوری و جهش بدل می‌سازد. تجربه دفاع مقدس و پیروزی‌های مقاومت، گواه آن است که دشمن در نبرد سخت نیز در برابر اراده‌های آهنین و تفکر متکی به، خویشتن به زانو در می‌آید.

فرمانده کل ارتش در پیام خود تاکید کرده است: بدون تردید علم و پژوهش سلاحی راهبردی در پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی است. ارتش جمهوری اسلامی ایران با چنین مأموریت سترگی به عنوان بازوی توانمند، نظام همواره پیشتاز عرصه‌های علمی و فناورانه بوده و این پیشتازی برخاسته از اراده‌ای استوار و ایمان راسخ به پیروزی در جهانی که سلطه با انحصار و ابزار دانش چرخه استثمار را می‌چرخاند.

در ادامه این پیام آمده است: پژوهش برای ما عرصه‌ای برای شکستن زنجیر‌های وابستگی علمی است. هر گاه پژوهشی تجلی بخش اراده‌ای است که در پرتو ایمان به وعده الهی به سوی استقلال و عدالت گام بر می‌دارد آنچه دشمنان را به هراس انداخته شکوفایی همین اراده در عرصه‌هایی، چون هسته‌ای، هوافضا، زیست فناوری هوش مصنوعی است.

سرلشکر حاتمی در پیام خود آورده است: پژوهش مؤثر آن است که از نیاز‌های راهبردی و اصیل برخاسته و توازن قدرت را به سود ملت‌های تحت ستم و مستضعف دگرگون سازد. تمرکز تلاش‌های ما معطوف به خلق فناوری‌های بازدارنده‌ای است که خود پیامی روشن به دشمنان است؛ این دستاورد‌ها تنها ثمره محاسبات فنی نیست بلکه برآمده از روحیه جهادی و ایثاری است که ریشه در فرهنگ دفاع مقدس دارد. تأثیر این پیشرفت‌ها فراتر از مرز‌های جغرافیایی است؛ هر موفقیت ایران اسلامی موجی از امید در دل ملت‌های تحت ستم می‌آفریند و الگویی عینی از رهایی از انحصار علمی سلطه گران ارائه می‌دهد.

فرمانده کل ارتش در پیام خود یادآور شده است: نقش ارتش در این میدان، نقشی پیشگام و الهام بخش است. همکاری تنگاتنگ دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نمونه‌ای از همگرایی ملی در مسیر پیشرفت علمی است و نشان می‌دهد که مراکز نظامی نیز می‌توانند کانون تولید علم و فناوری در خدمت بشریت باشند. پژوهشی که در آن ارزش‌های الهی و انسانی جایگاهی والا دارد، نه تنها به تولید محصول می‌انجامد که انسان‌هایی، عالم متعهد و عدالت خواه پرورش می‌دهد. این ساحت از دانش در تقابل کامل با نظام علمی سلطه قرار دارد که محصولات آن در خدمت استثمار و سرکوب ملت‌هاست.

سرلشکر حاتمی در پیام خود آورده است: انتظار دارم در شرایط فعلی که جبهه استکبار قصد ضربه زدن به تمامیت ارضی و استقلال و نظام جمهوری اسلامی را دارد همکاری با مراکز علمی و دانش بنیان با سرعتی مضاعف تداوم یابد و موانع پیش روی پژوهشگران برداشته شود و از این سربازان گمنام جبهه علم به نیکی تقدیر شود.

در پایان این پیام آمده است: یاد شهیدان این عرصه به ویژه شهدای پژوهشگر ارتش چراغ راه ماست و پیمان می‌بندیم که راه آنان را با قدرتی افزون‌تر ادامه دهیم. امید است با توکل بر خداوند متعال و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های داخلی تحت حمایت و راهبری حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدضله العالی) شاهد تعمیق هرچه بیشتر خودکفایی علمی و تقویت توان بازدارندگی ملت بزرگ ایران باشیم. این مسیر با استواری ادامه خواهد یافت تا وعده الهی درباره وارثان زمین محقق گردد.

منبع: ارتش