ستون فقرات امداد انسانی در غزه زیر تیغ ممنوعیت و تحریم + فیلم

آنروا، نهاد امداد و اشتغال سازمان ملل متحد برای آوارگان غزه، بیش از ۷ دهه پیش ایجاد شد، اما اکنون زیر تیغ ممنوعیتو تحریم رژیم صهیونیستی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اکتبر ۲۰۲۴، کنست رژیم صهیونیستی دو طرح را تصویب کرد که یکی از آنها فعالیت آنروا، برای امدادرسانی به مردم غزه را ممنوع می‌کرد.

