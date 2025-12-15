باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهمنامه همکاری میان ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان حفاظت محیطزیست با حضور سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امضا شد.
باید در رسیدگی به مشکلات محیطزیستی بازنگری جدی داشته باشیم
سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در این مراسم گفت: لازم است یک بازنگری عمیق درباره مشکلات محیط زیست انجام دهیم، ما به دلیل اینکه برنامهریزی درست و خرد جمعی متمرکز نداریم تا به امروز نتیجه درستی نگرفتیم و اگر بازنگری و اقدام عملی درستی انجام ندهیم جبران این آسیبها سخت و غیرممکن خواهد بود.
وی افزود: زمین یک نعمت برای ما انسانها است این تخریبها و آسیبهایی که به محیط زیست وارد میکنیم گناه است و در روز قیامت به خاطر گناهی که مرتکب شدیم مواخذه خواهیم شد.
افزود: اکثر کشورهای دنیا به دین اعتقادی ندارند، اما در کشور ما اعتقاد مبنایی به دین وجود دارد، در قرآن چه سوره و آیههایی درباره محیطزیست و حفظ طبیعت نازل شده و نباید مکتب قرآن را فراموش کرد. در این راه باید به توصیهها و سفارشهای پیامبران و امامان توجه ویژه داشته باشیم، این همه بلایا مانند آتش سوزی، خشکسالی، فرونشست و ... ایجاد شده درست نیست و باید اقدام مبنایی در این زمینه صورت بگیرد.
فتاح تصریح کرد: مهمترین مسئله برای ما آب است، خداوند میگوید هرچیزی که برای حیات آفریدم از آب است و اگر آب وجود نداشته باشد حیات و ادامه زندگی ممکن نیست، بنابراین لازم است به محیط زیست و آب ارزش دیگری داده و آنرا بالاتر از هر چیزی قرار دهیم، باید فرهنگ عمومی در زمینه حفاظت از محیط زیست و مصرف درست آب در بین عموم تقویت شود، اگر این فرهنگ عمومی در بین جامعه تقویت نشود، محیط زیست و آب را از دست خواهیم داد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) افزود: ما از آبهایی استفاده کردیم که عمر آن به بیش از ۴۰ هزار سال میرسد، اما با حفر چاه، سد زنی و... باعث خشکی رودخانهها و تالابها شدیم و بیشتر زمین را تخریب کردیم.
وی تصریح کرد: زمانی آب رود کارون قابل شرب بود، اما امروز بوی فاضلاب میدهد، اگر جلوی این آسیبها را نگیریم، فجایعی مانند خشکی دریاچه ارومیه، تالاب جازموریان و ... رخ خواهد داد، آب دریای خزر در حال پسروی است، در سمت شمالی آن، رود ولگا که منبع اصلی تغذیه این دریا است کوچک و کوچکتر میشود، اگر اقدام اساسی در این زمینه انجام نشود سطح آب دریای خزر کمتر شده و تمام بنادر ما خشک خواهد شد.
فتاح تاکید کرد: ما کشور کم آبی هستیم، عواملی از جمله تغییر جهت ابرها و دمای زمین باعث شده تا ما در موقعیت کم بارشی قرار بگیریم، در گذشته ابرهایی از سمت سیبری به شمال کشور از جمله خراسان و گلستان میآمد، اما دیگر خبری از آن ابرها نیست، ما به دلیل آنکه برنامه ریزی درست و خرد جمعی متمرکز نداریم تا به امروز نتیجه درستی نگرفتیم، اگر بازنگری و اقدام عملی درستی انجام ندهیم جبران این آسیبها سخت و غیرممکن خواهد بود.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: بنابراین ما باید به سمت مبانی حرکت کرده و در سطح کلان و ملی وارد شده و درباره حل مشکلات سختگیرانه عمل کنیم، یکی از اشکالات کار ما این است ضوابط اجرایی درستی نداریم که اگر کسی یا دستگاهی تخلف کرد چه جریمهای در نظر بگیریم، امروز درباره کسانی که پساب مواد صنعتی را به آب رودخانه و دریا ریختند چه جرایمی در نظر گرفتیم؟
فتاح تصریح کرد: به طور مثال رود دانوب از ۱۷ کشور اروپایی میگذرد، اما ورودی و خروجی به این رودخانه از سوی همه این کشورها کنترل میشود و اگر کسی تخلف کرد جلوی آن را میگیرند، بنابراین امیدوارم با حضور خانم انصاری در راس مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، با همکاری که ستاد اجرایی فرمان امام در حوزه محیط زیست انجام خواهد داد کمک کنیم تا محیط زیست بهتری داشته باشیم و این سرمایه عظیم را به نسل آینده منتقل کنیم.
بر اساس این تفاهمنامه، محورهای همکاری دو طرف شامل شناسایی، ارزیابی زیستمحیطی، اولویتبندی و برنامهریزی اجرای طرحهای اشتغالزا با اثرات مثبت و قابل سنجش زیستمحیطی در سطح ملی، استانی و منطقهای است.
همچنین تأمین منابع مالی، اعطای تسهیلات اعتباری، حمایت از اجرای پروژههای نمونه و توسعه الگوهای موفق در حوزههایی نظیر مدیریت پسماند، انرژیهای تجدیدپذیر، گردشگری پایدار، کشاورزی ارگانیک، احیای منابع طبیعی، کاهش آلودگیها، تولید و فرآوری سبز، ساختمانهای سبز و شهرسازی پایدار از دیگر محورهای این همکاری عنوان شده است.
سازمان حفاظت محیطزیست متعهد شد با ارائه مشاورههای تخصصی، فنی و علمی، انطباق طرحها و پروژههای مشترک با ضوابط، استانداردها و مقررات زیستمحیطی را تضمین کند.
شناسایی و اولویتبندی مناطق مستعد برای اجرای پروژههای سبز، تسریع و تسهیل در صدور مجوزها و تأییدیههای زیستمحیطی، همکاری در تهیه بانک اطلاعاتی از فارغالتحصیلان و متخصصان حوزه محیطزیست و منابع طبیعی و نظارت مستمر بر عملکرد زیستمحیطی پروژهها از دیگر تعهدات این سازمان عنوان شده است.
همچنین سازمان حفاظت محیطزیست در برنامههای آموزشی، توانمندسازی، فرهنگسازی و انتقال دانش فنی مرتبط با توسعه پایدار مشارکت فعال خواهد داشت.
همچنین ستاد اجرایی فرمان امام نیز ضمن بهرهگیری از ظرفیت شبکه بنیاد برکت در سراسر کشور، مسئولیت تأمین و تخصیص منابع مشخص مالی، اعتبارات و تسهیلات بانکی با شرایط مساعد و نیز فراهمسازی زیرساختهای فیزیکی، فناوری و اداری مورد نیاز برای اجرای پروژههای مشترک را بر عهده گرفته است. پشتیبانی مالی، مدیریتی و فنی از طرحهای اشتغالزای محیطزیستی، بهویژه با اولویت مناطق کمبرخوردار، محروم، روستایی و عشایری، از محورهای اصلی این همکاری به شمار میرود.
بر اساس این گزارش به منظور مدیریت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی اجرای مفاد این تفاهمنامه، کارگروه مشترک توسعه مشاغل سبز و محیطزیست با حضور نمایندگان رسمی دو طرف تشکیل خواهد شد، بر اساس این تفاهمنامه، مدت اعتبار همکاری از تاریخ امضا به مدت سه سال تعیین شده و تمدید آن با توافق طرفین امکانپذیر است.
منبع: روابط عمومی سازمان محیط زیست