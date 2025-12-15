سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی در بیانیه پایان سفر وزیر امور خارجه چین به امارات متحده عربی را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار تاسف از اصرار امارات بر بهره‌برداری سوء از حضور هر هیات دیپلماتیک در این کشور جهت طرح ادعای ارضی علیه ایران، تکرار ادعای بی‌اساس و نادرست در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در بیانیه پایانی سفر وزیر امور خارجه چین به امارات را محکوم و تاکید کرد: جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش‌های جدایی‌ناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران هستند و هرگونه ادعای ارضی نسبت به آنها آشکارا با اصل احترام به تمامیت سرزمینی کشور‌ها و حسن همجواری مغایر است.

برچسب ها: جزایر ایرانی ، امارات ، چین ، سخنگوی وزارت امور خارجه
خبرهای مرتبط
بقائی:
اقدام آمریکا در تعرض به شناور حامل نفت ونزوئلا مصداق «دزدی دریایی دولتی» است
بقائی:رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از فناوری‌ آمریکایی به کشتار حداکثری کودکان ادامه می‌دهد
سخنگوی ‌وزارت خارجه خبر داد؛
تهران میزبان نشست منطقه‌ای درباره تحولات افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Poland
منصور
۱۶:۱۱ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
به این بابا برا محکوم کرد ن چقد حقوق بهش میدید ؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
محکوم کردن چه فایده مگر پارسال رئیس جمهور چینم این کارو کزد. بیانیه دادید. چی شد. یکم قاطع باشید. جای شهید عبدالهیان خالی.
۰
۱
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۴ آذر
ارتقاء مستمر و دائمی توان پدافند هوایی، از اولویت‌های کشور است
مازوت‌سوزی با اجازه شورای عالی امنیت ملی است
امضای قرارداد‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتیک و امنیتی بین ایران و اتیوپی
دیدار عراقچی و رئیس‌جمهور بلاروس
سخنگوی شورای نگهبان از تأیید ۲ اساسنامه مهم بانکی خبر داد
اسلامی: ۲۰ رادیودارو در فاز تحقیقات داریم
جنایت تروریستی سیدنی نشان دهنده عجز ضاربین، آمرین و عاملین آن است
عراقچی وارد مینسک شد
کلیه شرکت‌های دولتی زیر نگاه نظارتی دیوان محاسبات قرار گرفت
آخرین اخبار
محکوم کردن ادعای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی توسط وزارت امور خارجه
فرمانده کل ارتش: همکاری با دانش بنیان‌ها با سرعتی مضاعف تداوم یابد
عارف: دانشمندان زیادی در تراز دنیا داریم/تاکنون ۷۰ رادیو دارو در کشور تولید شده است
امضای اسناد همکاری توسط وزرای امور خارجه ایران و بلاروس
حاجی‌میرزایی: رویکرد دولت پرهیز از تنوع مدارس است
دیدار عراقچی با همتای بلاروسی
ارتقاء مستمر و دائمی توان پدافند هوایی، از اولویت‌های کشور است
اسلامی: ۲۰ رادیودارو در فاز تحقیقات داریم
دیدار عراقچی و رئیس‌جمهور بلاروس
سخنگوی شورای نگهبان از تأیید ۲ اساسنامه مهم بانکی خبر داد
کلیه شرکت‌های دولتی زیر نگاه نظارتی دیوان محاسبات قرار گرفت
امضای قرارداد‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتیک و امنیتی بین ایران و اتیوپی
جنایت تروریستی سیدنی نشان دهنده عجز ضاربین، آمرین و عاملین آن است
عراقچی وارد مینسک شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۴ آذر
مازوت‌سوزی با اجازه شورای عالی امنیت ملی است
دیدار غریب‌آبادی با معاون سازمان‌های بین‌المللی وزارت خارجه ازبکستان
منابع حاصل از اصلاح ساختاری در کالابرگ هزینه می‌شود
قالیباف: تمام اشکالات جامعه ناشی از بی‌اعتمادی است
مدیریت ناترازی انرژی تا زمان تحقق کامل اهداف در حوزه انرژی‌های نو، ضروری است
درآمد ناشی از اصلاح قیمت سوخت کاملاً صرف بهبود معیشت مردم خواهد شد
پزشکیان درگذشت آیت‌الله شاهچراغی را تسلیت گفت
پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی درگذشت عالم مجاهد و خدوم حجت‌الاسلام شاهچراغی
ولایتی: ایران با قاطعیت از حزب‌الله حمایت می‌کند
ثبات افغانستان تنها از مسیر همگرایی منطقه‌ای ممکن است
سخنگوی وزارت امور خارجه حمله خشونت‌آمیز در سیدنی را محکوم کرد