باشگاه خبرنگاران جوان - وحید علاالدین، رئیس چهاردهمین نمایشگاه سیتکس ۲۰۲۶، از تغییر زمان برگزاری این رویداد خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم ستاد برگزاری، زمان برگزاری چهاردهمین دوره نمایشگاه سیتکس که پیش‌تر مقرر بود از ۱۴ تا ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شود، به بازه زمانی ۱۹ تا ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ منتقل شده است.

وی با اشاره به دلایل این تغییر افزود: این تصمیم با هدف ارتقای سطح کیفی نمایشگاه، افزایش اثربخشی حضور شرکت‌ها و فراهم‌سازی فرصت مناسب‌تر برای مشارکت‌کنندگان داخلی و خارجی با توجه به درخواستهای موجود از سوی سفارتخانه های مستقر در تهران اتخاذ شده است.

علاالدین ادامه داد: با توجه به استقبال گسترده شرکت‌های داخلی فعال در حوزه رسانه‌های دیجیتال، فناوری و محتوا، پلتفرم‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و فعالان صنعت تلفن همراه، تغییر زمان برگزاری نمایشگاه این امکان را فراهم می‌کند تا شرکت‌کنندگان با آمادگی بیشتر، غرفه‌آرایی حرفه‌ای‌تر، ارائه‌های تخصصی دقیق‌تر و معرفی محصولات و خدمات نوآورانه‌تری در نمایشگاه حضور یابند.

وی با اشاره به تقارن برگزاری سیتکس ۲۰۲۶ با دهه فجر انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: این دوره از نمایشگاه با رویکردی ویژه و با رنگ‌وبوی رسانه و هنر انقلاب اسلامی در فضای مجازی برگزار خواهد شد و بخش‌های خاصی برای نمایش تولیدات هنری دیجیتال، روایت‌های نوین رسانه‌ای و دستاوردهای مرتبط با هنر انقلاب اسلامی پیش‌بینی شده است.

رئیس نمایشگاه سیتکس در پایان تأکید کرد: سیتکس به‌عنوان یکی از رویدادهای محوری کشور در حوزه رسانه‌های دیجیتال، فناوری‌های نوین و اقتصاد محتوا، هر ساله میزبان شرکت‌ها، رسانه‌ها، استارتاپ‌ها و فعالان صنعت فضای مجازی است و انتظار می‌رود چهاردهمین دوره این نمایشگاه با تمرکز بر همکاری‌های بین‌بخشی و رویدادهای تخصصی جدید، پربازدیدتر و اثرگذارتر از دوره‌های گذشته برگزار شود.